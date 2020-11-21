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兩岸奧會體育交流論壇 為疫情結束後交流重開奠定基礎

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華奧會主席林鴻道出席兩岸奧會體育交流活動回顧與展望論壇。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道出席兩岸奧會體育交流活動回顧與展望論壇。圖／中華奧會提供

受到新冠病毒疫情影響，2020年兩岸奧會各項體育交流活動無法依照原定規劃進行，基於回顧兩岸體育交流歷程，重視兩岸交流成果及展望未來，中華奧會於今天在台北市王朝大飯店辦理「兩岸奧會體育交流活動回顧與展望論壇」，就兩岸奧會定期交流活動，在各專業領域交流情形、 對兩岸之影響、以及未來展望進行研討，體育署署長張少熙及中華奧會主席林鴻道親臨與會。

「兩岸奧會體育交流活動回顧與展望論壇」由教育部體育署主辦、中華奧會承辦、國立台灣師範大學協辦，百餘名產官學界人士參與人數踴躍。中華奧會林鴻道主席在開幕致辭時表示，兩岸奧會過去基於互信互利原則下，雙方從過去從三來三往到六來六往活動每年均持續進行，今年受到疫情影響改為辦理兩場線上交流，繼續保持雙方互動。期許藉此論壇，邀請各界專家學者及教練，回顧兩岸體育交流並展望未來，為以後疫情結束兩岸交流重新開展奠定基礎。

此次論壇由跆拳道奧運國手陳怡安負責整個活動主持，進行包括 「運動產業與運動場館業的發展及展望」、「兩岸全民運動交流與展望」、「兩岸競技運動交流與展望」、「兩岸媒體暨青少年之交流與展望」、「兩岸運動訓練中心制度之比較」、「體育運動產業發展趨勢暨產業人才培育」、 「運動賽會籌辦與商業發展」等七個子題的研討，以及「當前兩岸情勢與兩岸交流政策」、「當前兩岸情勢與兩岸交流政策」兩場專題演講，而整場活動也在中華奧會臉書進行直播。

論壇針對中華奧會自1997年起辦理兩岸奧會輪流率團互訪，開啟兩岸體育定期交流機制，涵蓋運動賽會、運動科學、競技運動、全民運動、新聞媒體、青少年體育、運動訓練中心、運動產業發展、運動賽會觀光、品牌行銷等議題進行研討。各子題與會主持人和與談人，就各項議題侃侃而談，並與學員間充分互動，獲得不少迴響。

陸委會文教處副處長黃淑蓉在「當前兩岸情勢與兩岸交流政策」專題演講指出，在和平、對等、民主的原則，符合政策規定下，政府樂見支持兩岸各領域的交流，有助於傳播多元文化的價值。

亞奧會執行委員陳國儀則在「當前兩岸情勢與兩岸交流政策」專題演講中說，1997年兩岸同意借用國際奧會「奧會模式」規定，在台灣地區及大陸地區進行有秩序，可管控的兩岸體育交流，實現對等尊嚴，相互尊重以及互信互利的兩岸交流基本原則。

兩岸奧會體育交流活動回顧與展望論壇今天在台北市王朝大飯店舉行。圖／中華奧會提供
兩岸奧會體育交流活動回顧與展望論壇今天在台北市王朝大飯店舉行。圖／中華奧會提供

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