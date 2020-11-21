兩岸奧會體育交流論壇 為疫情結束後交流重開奠定基礎

受到新冠病毒疫情影響，2020年兩岸奧會各項體育交流活動無法依照原定規劃進行，基於回顧兩岸體育交流歷程，重視兩岸交流成果及展望未來，中華奧會於今天在台北市王朝大飯店辦理「兩岸奧會體育交流活動回顧與展望論壇」，就兩岸奧會定期交流活動，在各專業領域交流情形、 對兩岸之影響、以及未來展望進行研討，體育署署長張少熙及中華奧會主席林鴻道親臨與會。

「兩岸奧會體育交流活動回顧與展望論壇」由教育部體育署主辦、中華奧會承辦、國立台灣師範大學協辦，百餘名產官學界人士參與人數踴躍。中華奧會林鴻道主席在開幕致辭時表示，兩岸奧會過去基於互信互利原則下，雙方從過去從三來三往到六來六往活動每年均持續進行，今年受到疫情影響改為辦理兩場線上交流，繼續保持雙方互動。期許藉此論壇，邀請各界專家學者及教練，回顧兩岸體育交流並展望未來，為以後疫情結束兩岸交流重新開展奠定基礎。

此次論壇由跆拳道奧運國手陳怡安負責整個活動主持，進行包括 「運動產業與運動場館業的發展及展望」、「兩岸全民運動交流與展望」、「兩岸競技運動交流與展望」、「兩岸媒體暨青少年之交流與展望」、「兩岸運動訓練中心制度之比較」、「體育運動產業發展趨勢暨產業人才培育」、 「運動賽會籌辦與商業發展」等七個子題的研討，以及「當前兩岸情勢與兩岸交流政策」、「當前兩岸情勢與兩岸交流政策」兩場專題演講，而整場活動也在中華奧會臉書進行直播。

論壇針對中華奧會自1997年起辦理兩岸奧會輪流率團互訪，開啟兩岸體育定期交流機制，涵蓋運動賽會、運動科學、競技運動、全民運動、新聞媒體、青少年體育、運動訓練中心、運動產業發展、運動賽會觀光、品牌行銷等議題進行研討。各子題與會主持人和與談人，就各項議題侃侃而談，並與學員間充分互動，獲得不少迴響。

陸委會文教處副處長黃淑蓉在「當前兩岸情勢與兩岸交流政策」專題演講指出，在和平、對等、民主的原則，符合政策規定下，政府樂見支持兩岸各領域的交流，有助於傳播多元文化的價值。