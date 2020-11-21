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企業射箭／魏均珩領軍逆轉協會青年 寒舍再登盟主寶座

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
魏均珩帶領寒舍逆轉，連兩年登上盟主寶座。圖／中華企業射箭聯盟提供
魏均珩帶領寒舍逆轉，連兩年登上盟主寶座。圖／中華企業射箭聯盟提供

企業射箭聯賽二年至尊盟主賽今天收兵，去年以3：2寫下史詩級逆轉勝的寒舍集團，在「阿魏」魏均珩拿下最後兩點勝利後，從11：14落後扳成22：18，3：1後來居上氣走協會青年隊，跌跌撞撞中再度登上至尊盟主寶座。

至尊盟主賽採五戰三勝制，前三戰由寒舍以2：1領先，G4今天在國立體育大學射箭場舉行，出場順序是由寒舍集團決定，比賽採積點制，由在五點比賽總積點領先的隊伍獲勝。

第一點女子團體賽，寒舍集團派出林佳恩／蔡佩綺／高佳萍打頭陣，接受協會青年隊隋昀瑾／陳以芹／邱意晴挑戰，雙方就廝殺到加射才決出勝負，由協會青年隊以5：4（27：26）迎來開門紅。

混雙由寒舍集團蔡佩綺／余冠燐對決協會青年隊施孟君／吳昱明，寒舍集團隊從0：2落後連追兩局，以4：2後來居上，最後以5：3扳回一城，積點9：8寒舍後來居上。

第三點女子個人賽，寒舍集團「一姐」林佳恩再披掛上陣，協會青年隊派出例行賽中連續打敗2019世錦賽雙金后雷千瑩、2019世界年終決賽銀牌譚雅婷和箭林之后彭家楙，箭壇四大天后只剩林佳恩還沒贏過的「ㄡㄡ」邱意晴應戰。

結果邱意晴再度成功「越級打怪」成功，以6：2打敗林佳恩，率協會青年隊以14：11超車成功。第四點男單，協會青年隊蔡明修3：1領先後，被寒舍集團奧運國手魏均珩以6：4逆襲，雙方積點18：17協會青年隊只領先一分。

壓軸的男團，手感發燙的寒舍集團魏均珩和邱顯傑／余冠燐聯手，以連續三枝滿分箭漂亮收尾，6：0大勝協會青年隊許家豪／蔡明修／吳昱明，積點22：18後發先至（團體賽積點上限5分），3：1逆轉勝再登至尊盟主寶座。

寒舍集團隊教練郭振維表示：「一路跌跌撞撞才晉級至尊盟主賽，但過程中大家學到很多寶貴經驗，即使遇到狀況不好時，也都盡力做好並扛住壓力，經驗豐富的魏均珩和林佳恩，很努力帶著隊友一起成長，這一切辛苦都值得了。」

世錦賽 譚雅婷

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