兩岸奧會體育論壇 張少熙盼國際交流不受疫情中斷

體育署委請中華奧會辦理「兩岸奧會體育交流活動回顧與展望論壇」，今天開幕典禮署長張少熙及中華奧會主席林鴻道均親臨會場，專題演講特別邀請陸委會副處長黃淑蓉講述「當前兩岸情勢與兩岸交流政策」、亞奧會執行委員陳國儀講授「兩岸體育交流基本原則與作法」，各場次座談並邀請國內各領域學者專家共同研討兩岸全民運動、競技運動、產業發展、人才培育、運動訓練中心、運動場館、媒體及青少年交流等情形，計有產官學百餘人與會。

中華奧會表示，自86年起辦理兩岸奧會體育交流座談會，由兩岸奧會主席輪流率團互訪，開啟兩岸體育定期交流機制。近年來交流類型多元，涵蓋運動賽會、運動科學、全民健身、新聞媒體、運動員生涯照顧等議題，深度及廣度都持續開拓，也增進彼此的瞭解與認識。

體育署署長張少熙表示，今年受到全球新冠肺炎及邊境管制影響，國際賽事大多被迫取消或延期，我國疫情相對穩定，國內全中運、全大運、各級聯賽均照常舉辦，十分不容易，雖然兩岸實體交流活動暫緩辦理，但也輔導體育團體透過線上視訊座談，使國際體育交流不中斷，兩岸體育也持續健康有序的互動模式下進行。

考量國際疫情尚未停歇，體育署將持續推動替代方案，輔導各單項運動協會與國際組織保持密切聯繫，宣傳國人積極向前形象，政府將全力支持，並輔導協會依防疫規範舉辦各項賽事活動。