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讓運動更觸手可及 新竹迪卡儂運動體驗場正式啟用

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
迪卡儂新竹店長謝孟淇與北區負責人福瑞一同宣告迪卡儂新竹店三樓綜合運動場啟。圖／迪卡儂新竹店提供
迪卡儂新竹店長謝孟淇與北區負責人福瑞一同宣告迪卡儂新竹店三樓綜合運動場啟。圖／迪卡儂新竹店提供

以「讓運動更觸手可及」為理念的迪卡儂進軍台灣迄今已25年，且不斷為熱愛運動的民眾提供高品質又平價的運動用品之外，更進一步規劃休閒空間，去年5月成立的迪卡儂新竹店，就在三樓打造廣達1800坪的綜合運動場，今天搭配「迪卡儂十項全能運動派對」宣布正式啟用，將成為大新竹民眾休閒運動的好去處。

迪卡儂目前在全台共有15家實體門市，新竹店是目前規模最大的店面，不但提供優質商品，更提供遊憩空間，位於三樓的綜合運動場，包括籃球場、排球場、網球場、羽球場等，還有Pushbike與直排輪等場地，可提供多樣運動使用，更堪稱大新竹地區少有的「空中花園」。

迪卡儂新竹店長謝孟淇強調，迪卡儂目前在大新竹的市占率是全台灣最高，感謝在地民眾熱愛，本次搭配十項全能運動派對活動，兩天就吸引超過5600人報名，展現風城熱情，「迪卡儂新竹店獲得大新竹民眾的支持，我們得天獨厚，有這麼棒的場地，能打造優質的休閒運動環境。」

本次「迪卡儂十項全能運動派對」是全台灣第二次舉辦，新竹店除了搭配三樓運動場啟用，更力邀大新竹合作夥伴一同參與，包括SUP、馬術、攀岩，以及相關體育活動，現場有許多民眾攜家帶眷現場體驗，感受不同運動的樂趣。

不僅如此，民眾透過「迪卡儂十項全能運動派對」認識的迪卡儂合作夥伴，在成為迪卡儂會員後，還可透過累積消費金額，前往合作單位就能獲得使用券或折抵時數等優惠，達到體驗運動的目的，讓生活連結運動。

謝孟淇強調，迪卡儂秉持「讓運動更觸手可及」的理念，提供高CP值的運動用品，未來將持續提供多元體驗平台，希望每周都能規劃相關體驗活動，一方面提供民眾休閒運動的好去處，更希望將合作夥伴介紹給所有熱愛運動的民眾，帶動大新竹運動風氣。

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