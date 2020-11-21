讓運動更觸手可及 新竹迪卡儂運動體驗場正式啟用

以「讓運動更觸手可及」為理念的迪卡儂進軍台灣迄今已25年，且不斷為熱愛運動的民眾提供高品質又平價的運動用品之外，更進一步規劃休閒空間，去年5月成立的迪卡儂新竹店，就在三樓打造廣達1800坪的綜合運動場，今天搭配「迪卡儂十項全能運動派對」宣布正式啟用，將成為大新竹民眾休閒運動的好去處。

迪卡儂目前在全台共有15家實體門市，新竹店是目前規模最大的店面，不但提供優質商品，更提供遊憩空間，位於三樓的綜合運動場，包括籃球場、排球場、網球場、羽球場等，還有Pushbike與直排輪等場地，可提供多樣運動使用，更堪稱大新竹地區少有的「空中花園」。

迪卡儂新竹店長謝孟淇強調，迪卡儂目前在大新竹的市占率是全台灣最高，感謝在地民眾熱愛，本次搭配十項全能運動派對活動，兩天就吸引超過5600人報名，展現風城熱情，「迪卡儂新竹店獲得大新竹民眾的支持，我們得天獨厚，有這麼棒的場地，能打造優質的休閒運動環境。」

本次「迪卡儂十項全能運動派對」是全台灣第二次舉辦，新竹店除了搭配三樓運動場啟用，更力邀大新竹合作夥伴一同參與，包括SUP、馬術、攀岩，以及相關體育活動，現場有許多民眾攜家帶眷現場體驗，感受不同運動的樂趣。

不僅如此，民眾透過「迪卡儂十項全能運動派對」認識的迪卡儂合作夥伴，在成為迪卡儂會員後，還可透過累積消費金額，前往合作單位就能獲得使用券或折抵時數等優惠，達到體驗運動的目的，讓生活連結運動。

謝孟淇強調，迪卡儂秉持「讓運動更觸手可及」的理念，提供高CP值的運動用品，未來將持續提供多元體驗平台，希望每周都能規劃相關體驗活動，一方面提供民眾休閒運動的好去處，更希望將合作夥伴介紹給所有熱愛運動的民眾，帶動大新竹運動風氣。