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ATP年終賽／約克維奇擊敗茲韋列夫 挺進前4強
約克維奇今天擊退茲韋列夫，挺進ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）前4強，持續邁向打平費德瑞（Roger Federer）在這項年終賽事的6次奪冠紀錄。
塞爾維亞頭號種子約克維奇（Novak Djokovic）以6-3, 7-6 （7/4）打敗德國好手茲韋列夫（AlexanderZverev）。
5度在ATP世界巡迴年終賽得到冠軍的約克維奇，明天將出戰第3種子的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）以奪決賽資格。
大會第2種子西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）將在另一場4強賽中面對俄羅斯好手梅迪維夫（DaniilMedvedev），爭取這項8強菁英賽事的決賽門票。
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