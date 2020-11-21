ATP年終賽／約克維奇擊敗茲韋列夫 挺進前4強

今年含陪賽員20多人，衝過終點線...衝線!! 一個好棒的儀式! YES ! 我們做到了! 他們看不見，但我們看見他們！視障鐵人勇者，看不見游3.8公里，騎180公里，跑42公里台灣第一位成功挑戰超

2020-11-20 10:06