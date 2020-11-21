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ATP年終賽／約克維奇擊敗茲韋列夫 挺進前4強

中央社 / 倫敦20日綜合外電報導
喬科維奇挺進ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）前4強。 美聯社
喬科維奇挺進ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）前4強。 美聯社

約克維奇今天擊退茲韋列夫，挺進ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）前4強，持續邁向打平費德瑞（Roger Federer）在這項年終賽事的6次奪冠紀錄。

塞爾維亞頭號種子約克維奇（Novak Djokovic）以6-3, 7-6 （7/4）打敗德國好手茲韋列夫（AlexanderZverev）。

5度在ATP世界巡迴年終賽得到冠軍的約克維奇，明天將出戰第3種子的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）以奪決賽資格。

大會第2種子西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）將在另一場4強賽中面對俄羅斯好手梅迪維夫（DaniilMedvedev），爭取這項8強菁英賽事的決賽門票。

Roger Federer Novak Djokovic

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