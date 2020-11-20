舉重／世青少視訊賽 台將曾芸萱走過傷勢低潮創佳績

2020年世界青少年視訊舉重錦標賽(2020 IWF Online Youth World Cup)女子76公斤級賽事，台灣小將曾芸萱走過傷勢低潮，繳出抓舉80公斤、挺舉101公斤，總和181公斤成績，雖然無緣奪牌，但仍創下傷後個人的最佳成績，也找回比賽的信心。

今年7月全中運曾芸萱在高女組81公斤級，繳出抓舉79公斤、挺舉100公斤、總和179公斤成績，但9月總統盃由於膝傷復發，因此發揮不如預期，抓舉和挺舉成績都比全中運退步，自此之後陷入低潮。

教練劉柏言說，前一陣子曾芸萱狀態仍未恢復，為了避免讓她出現二度傷害，賽前集訓主要著重在調整動作，以減少膝蓋使用的負擔，精準地控制訓練量。

教練劉柏言說，前一陣子曾芸萱（中）狀態仍未恢復，為了避免讓她出現二度傷害，賽前集訓主要著重在調整動作，以減少膝蓋使用的負擔，精準地控制訓練量。 中華舉重協會提供

本次賽事曾芸萱採取穩扎穩打策略，抓舉開把70公斤成功，接著第2把75公斤輕鬆過關，第3把再成功舉起80公斤；挺舉項目，她開把95公斤順利完成，接著第2把成功抓起101公斤，兩項成績皆突破全中運，也是受傷後的個人最佳成績。

曾芸萱克服低潮，成功找回自信，劉柏言表示：「她說抓舉已經很久沒有碰到80公斤了，挺舉也很久沒有看到100公斤的數字，她覺得比賽過程中動作執行很流暢，信心都回來了。」

除了劉柏言為曾芸萱心理建設外，他認為選手本身就是個勇於挑戰，不斷散發出正能量的人，「雖然她先前受傷低潮，但她企圖心夠強，她相信自己能夠做到，我也相信她能夠辦到。」

在跨越生涯低潮的關卡後，曾芸萱強大的心理素質，讓劉柏言更看好她的未來性，「她是個樂觀開朗的女孩子，而且心理素質非常好，這類型的選手只要調整一下，就會有很好的表現，尤其個性喜歡挑戰，還沒比賽就已經先贏人家一半了。」

曾芸萱克服低潮，成功找回自信。 中華舉重協會提供

受到疫情影響，此賽事是全球第3場視訊國際賽，台灣則是首度參加，對我國選手和教練來說都是從未有過的經驗，劉柏言認為，比賽跟以往完全不同，但也有不同的樂趣，不過透過網路連線難免延遲，加上每回合更改重量的時間只有30秒，時間很緊湊，算是很另類的挑戰。

賽事主辦國祕魯與台灣時差13小時，儘管選手必須挑燈夜戰，但成績並未受到影響，劉柏言表示，選手在比賽前就已經針對時差調整，大家狀況都調整不錯，時差問題對選手影響不大。