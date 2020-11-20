桌球年終賽／地主選手擋道 鄭怡靜、林昀儒8強止步
桌球世界年終賽今天在大陸鄭州舉行，我國好手鄭怡靜與林昀儒在早上雙雙擊敗對手後，晚間鄭怡靜在女子組8強賽遭遇地主好手王曼昱，以1：4敗下陣來，而林昀儒則是在與世界排名第2名的許昕之戰，以2：4敗下陣來，連續兩年在8強止步。
今年年終賽我國僅有林昀儒和鄭怡靜取得參賽資格，兩人在今天早上的16強賽中分別擊敗德國前球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）和波多黎各20歲小將狄亞士（Adriana Diaz），順利挺進晚間的8強賽。
鄭怡靜面對生涯首度碰頭的大陸選手王曼昱，在前兩局賽事皆以7：11被對手搶先拿下後，第三局雖然以11：9扳回一城，但接下來兩局再以兩個6：11未能守成，以局數1：4敗下陣來，生涯第三度在年終賽8強賽止步。
至於林昀儒8強賽則是碰上30歲的大陸好手許昕，在一度追到2：2的情況下，後兩局卻只從許昕手中拿下5分，以2：4吞下對戰4連敗，也是連續兩年在8強止步。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言