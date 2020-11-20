桌球年終賽／地主選手擋道 鄭怡靜、林昀儒8強止步

桌球世界年終賽今天在大陸鄭州舉行，我國好手鄭怡靜與林昀儒在早上雙雙擊敗對手後，晚間鄭怡靜在女子組8強賽遭遇地主好手王曼昱，以1：4敗下陣來，而林昀儒則是在與世界排名第2名的許昕之戰，以2：4敗下陣來，連續兩年在8強止步。

今年年終賽我國僅有林昀儒和鄭怡靜取得參賽資格，兩人在今天早上的16強賽中分別擊敗德國前球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）和波多黎各20歲小將狄亞士（Adriana Diaz），順利挺進晚間的8強賽。

鄭怡靜面對生涯首度碰頭的大陸選手王曼昱，在前兩局賽事皆以7：11被對手搶先拿下後，第三局雖然以11：9扳回一城，但接下來兩局再以兩個6：11未能守成，以局數1：4敗下陣來，生涯第三度在年終賽8強賽止步。

至於林昀儒8強賽則是碰上30歲的大陸好手許昕，在一度追到2：2的情況下，後兩局卻只從許昕手中拿下5分，以2：4吞下對戰4連敗，也是連續兩年在8強止步。