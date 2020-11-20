聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／中華足球聯盟成立 足夢奪金不分男女老幼

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
立委許智傑將出任中華足球聯盟推廣大使。圖／中華足球聯盟提供
立委許智傑將出任中華足球聯盟推廣大使。圖／中華足球聯盟提供

即將成立的「中華足球聯盟」其宗旨在於推廣社區足球運動普及台灣基層足球運動人口、接軌國際，社區足球深耕計畫結合社會企業（以樹養球計畫）推動足球產業發展，並為熱愛足球比賽的男女老幼規畫分齡賽事，以深耕社區足球發展方向為主軸，增加社區凝聚力與向心力強化在地生活圈，進而形成在地創生的足球文化發展與影響力，促使國內的足球運動蓬勃發展。

在國會中對於幼童教育政策的關注不遺餘力的立委許智傑將出任推廣大使，他首先提出五大策略：打造優質足球場域、引進國際足球教材、落實在地人才培育、擴大社區足球節日、永續社區足球發展。

依照教育部體育署的足球六年計畫，許智傑表示，社區足球深耕計畫以學校與社區開始扎根，讓小朋友從小開始接觸足球，擴及家庭與社區的共同參與。再以上述五大發展策略，作為建構社區與學校的足球運動平台，從而創造台灣運動文化。

許智傑特別強調6歲至60歲都能體驗足球運動帶來的樂趣與團隊合作的精神學習發展，因此將競賽組別設置U6、U8、U10、U12、U15、U18及公開組和長青組等八大組別。

目前已規畫全國十大賽區進行預賽，全國總決賽訂於12月26、27日連續兩天在彰化鹿港的足球公益園區進行，各組冠軍獎金高達5萬元，全部賽事將採FIFA國際五人足球賽制，冠軍賽也將有網路直播，同時場邊也設有足球文創市集活動，期盼帶給大家不同的足球文化與樂趣。

延伸閱讀

足球／瓜帥續約曼城2年 梅西加盟有望？

足球／德國0：6不敵西班牙 吞89年來最慘一敗

馬英九批太陽花學運誤國、擋台入RCEP 綠委：頭殼壞掉

足球／國小世界盃報名起跑 每校限報男、女各一隊

相關新聞

自由車／帶高階車表出征全錦賽 黃亭茵不再給自己壓力

我國自由車好手黃亭茵、劉恩杰與教練楊東蓁，今天受Bryton群利科技邀請參加新一代高階GPS自行車導航記錄器Rider ...

足球／中華足球聯盟成立 足夢奪金不分男女老幼

即將成立的「中華足球聯盟」其宗旨在於推廣社區足球運動普及台灣基層足球運動人口、接軌國際，社區足球深耕計畫結合社會企業（以...

足球／瓜帥續約曼城2年 梅西加盟有望？

曼城19日在官網宣布，正式續約球隊主教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）至2023年夏天。

ATP年終賽／汀恩、蠻牛晉4強 約帥出線須贏澤瑞夫

比賽開始前球場燈光意外熄滅，導致汀恩（Dominic Thiem）和羅布列夫（Andrey Rublev）的ATP年終賽...

推動高球6年振興計畫 蔡總統盼讓台灣高球再攀巔峰

蔡英文總統今（20）日上午接見高球界菁英選手及中華民國高爾夫協會幹部，期勉選手繼續努力，創下輝煌成績，也盼政府、體育界及企業界共同集結資源，讓「高爾夫六年振興計畫」順利推動，讓台灣高球再攀巔峰。

桌球年終賽／林昀儒拍落前球王 攜手鄭怡靜過頭關

桌球世界年終賽今天在中國大陸鄭州舉行，我國好手鄭怡靜在女子組16強賽以4：1輕取波多黎各小將狄亞士（Adriana Di...

桌球年終賽／克服暖機太慢 鄭怡靜逆轉闖頭關

克服開局暖機太慢先丟1局劣勢，台灣桌球一姐鄭怡靜回穩後連拿4局，反倒以4比1後來居上擊敗波多黎各小將迪亞士，在2020年...

賽事心得／CT226 超級鐵人三項 看不見的226公里

今年含陪賽員20多人，衝過終點線...衝線!! 一個好棒的儀式! YES ! 我們做到了! 他們看不見，但我們看見他們！視障鐵人勇者，看不見游3.8公里，騎180公里，跑42公里台灣第一位成功挑戰超

舉重／世界青少年視訊賽落幕 女子無限量汪淩蓁奪3銀

2020年世界青少年線上錦標賽（2020 IWF Online Youth World Cup）今落幕，台灣靠著「練武奇才」汪淩蓁在女子無限量級以抓舉95公斤、挺舉135公斤與總和230公斤，拿下3面

羽球一哥周天成自掏腰包 贈百條環狀拉力帶給小球員

台中豐原為中部羽球重鎮，培育無數人才，台中市議員謝志忠同時也是豐原羽球委員會主委，歷年致力推廣羽球向下扎根基層，這次與南...

高球／旅美小將俞俊安登業餘球王 潘政琮後首人

我國22歲高球小將俞俊安在今天公布的世界業餘高球排名中，首度登上球王寶座，也是繼已轉入職業的潘政琮後，我國史上第二位達成...

足球專欄／德國遭6球血洗 勒夫還不下台？

歐國聯最後一輪，德國隊在「打平即出線」的情況下，以0：6慘敗西班牙隊，這也讓德國主教練勒夫（Joachim Low）再度...

熱門新聞

NBA／湯普森阿基里斯腱撕裂 預計新賽季全數報銷

中職／不是不愛了 張志豪成FA不設限一定走或一定留

哈沃德不想再免費打球 湖人該出多少留人？

NBA／放棄3400萬美元年薪 海瓦德決定跳出合約

NBA／湯普森整季報銷 勇士快馬引進烏布瑞

桌球年終賽／林昀儒拍落前球王 攜手鄭怡靜過頭關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。