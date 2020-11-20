足球／中華足球聯盟成立 足夢奪金不分男女老幼

即將成立的「中華足球聯盟」其宗旨在於推廣社區足球運動普及台灣基層足球運動人口、接軌國際，社區足球深耕計畫結合社會企業（以樹養球計畫）推動足球產業發展，並為熱愛足球比賽的男女老幼規畫分齡賽事，以深耕社區足球發展方向為主軸，增加社區凝聚力與向心力強化在地生活圈，進而形成在地創生的足球文化發展與影響力，促使國內的足球運動蓬勃發展。

在國會中對於幼童教育政策的關注不遺餘力的立委許智傑將出任推廣大使，他首先提出五大策略：打造優質足球場域、引進國際足球教材、落實在地人才培育、擴大社區足球節日、永續社區足球發展。

依照教育部體育署的足球六年計畫，許智傑表示，社區足球深耕計畫以學校與社區開始扎根，讓小朋友從小開始接觸足球，擴及家庭與社區的共同參與。再以上述五大發展策略，作為建構社區與學校的足球運動平台，從而創造台灣運動文化。

許智傑特別強調6歲至60歲都能體驗足球運動帶來的樂趣與團隊合作的精神學習發展，因此將競賽組別設置U6、U8、U10、U12、U15、U18及公開組和長青組等八大組別。

目前已規畫全國十大賽區進行預賽，全國總決賽訂於12月26、27日連續兩天在彰化鹿港的足球公益園區進行，各組冠軍獎金高達5萬元，全部賽事將採FIFA國際五人足球賽制，冠軍賽也將有網路直播，同時場邊也設有足球文創市集活動，期盼帶給大家不同的足球文化與樂趣。