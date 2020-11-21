賽事心得／CT226 超級鐵人 正妹Fina的動茲人生

《226超級鐵人賽之活水湖迷航記》

從2017年開始，我已經比過幾場三鐵賽；而當你已身在坑裡，總會有一些其他更深的坑會出現。 身邊總是不時響起鼓(推)勵(坑)的聲音: '妳是不是該226超級鐵人賽了? 妳可以的!' 但還好我的腦波很強一直沒有被得逞~ 沒有想要報名226的主要是糾結於在騎完180K後，還有一個全馬等著。這麼瘋狂的事，我做不出來啊>_

初鐵在2017天利盃梅花湖三鐵賽

初113在2018 CT台東活水湖

這是帥氣的固力果姿勢進終點

然後時間軸就這樣到了2019，當時有一部三鐵熱血電影'一起衝線'，受到鐵人們的熱烈討論。

'我們要不要來組隊比三鐵?' 這句話由沒有比過鐵人的坪子口中蹦出來!! 真的著實嚇了我一跳，不過，如果一人負責一項，是不是完成的機率很高很高呢? 所以三人一起完成226超級鐵人賽就這樣拍板定案了!

至於要怎麼分配棒次呢？ 乾脆賭大一點大家都來比最不拿手的”夢幻”項目;然後第一站就被關門，三個抱在一起哭～! 所以隊名-哭成一團，就此誕生啦！

我們三偶爾一起騎車拍照

#wehaveadeal 運動是為了健康與完成自我的挑戰，所以我們有約定彼此平安完賽就好。時間拉到今年，因為疫情關係大會決定延賽。隊友們也沒有要取消比賽，所以延到11月。

首先來看一下紀錄影片:

再來是圖文並茂的心得文~

游泳從小開始接觸，其實並不擔心。但3.8K真的很遠（比日月潭橫渡還要在遠一點）；我只擔心游到一半肚子餓怎麼辦XD 在比賽前一個月在泳池游了一個3.8K後，好像沒有很餓，然後就放心地等待比賽到了。

游泳是鐵人賽的第一個項目; 超級鐵人賽總長226K，分別由三個項目組成– 游泳的里程數是3.8K。之後接著騎車180K，最後項目是跑步42K。 游泳是一個最孤單寂寞覺得冷的項目 (水裏真的很冷XD) 在水裡不能聊天，也不能吃東西，更沒朋友(因為你的朋友可能會不小心在水裡踹你或者巴過你。)

《226開始了》

星期六開賽前，一個人離開溫暖的民宿被窩，5點走在路上，飄著毛毛細雨，起風微冷。 還好在等待6點開賽的時候有一群朋友可以聊天，互相加油打氣，減緩開賽前的緊張焦慮。

接力組6:10最後一批下水。一下水第一個感覺是，媽呀水超級冷！

後過了150m左右，覺得自己呼吸有一些不順，心想是不是防寒衣讓胸口有一些緊迫。稍微判斷後自覺可能是下水後水溫太涼，天色昏暗造成心理壓力，讓身體有些緊繃，應可以排除防寒衣造成身體不適的問題；為了以防萬一，稍微用立泳跟抬頭蛙方式，稍微往岸邊方向慢慢靠近，邊游邊調整放鬆呼吸。順了之後，繼續前進。

雖然我比了好幾次鐵人賽，活水湖也是游很多次了，但每次的經驗都是獨一無二的。先講結論：這次226游泳項目自覺不容易，原因是視線不佳。

雖然開賽前雨停了，但早上六點的冬天，天未光亮，陸地上視線不佳，所以水裏更是灰暗。加上自己忘記塗防霧劑在蛙鏡上，灰色的天與灰色的水，加上起霧的蛙鏡～ 在此時的我，世界很難分出湖水與天空的界線。（連岸邊的顏色都跟湖水很相近），視線範圍大概只有一隻小手臂的長度。

導致一向對定位很有信心的自己，暫時失去這個能力。 在水裡失去方向迷路真的很辛苦，因為游歪會花費很多時間跟多餘的力氣；而既然不可能靠右邊岸邊定位，那就用中間的水道繩定位吧！ 但這也花費我很多時間確認沿的是正確的水線。(因為有時候會有橫的水繩)。 大概過了第四個浮台才確定這個方法可行，接下來第一趟的回程就穩穩的前進了。可是此時已經浪費許多力氣還有時間，心中壓力很大，這次說什麼都不能被關門，隊友還等著我回去！

我真的以為要像梅花湖賽一樣，上岸後才要下水第二圈。賽前忘記確認這個很重要的訊息，是自己的錯誤。所以，在第一圈要到尾的時候，游上大斜坡後，救生員問我是不是第二圈，我說不是，他說那你要往那邊去喔! 我才很冏的繼續往左邊去，第二圈開始。

第二圈去程開始，這時候已經快七點，雲開了天色亮了許多，視線好很多。但為了保險起見還是沿著水線前進。 沿著水線前進就會有一個風險，會遇到浮台，或者在水中間待命的救生員們，甚至偶爾會遇到逆向的選手們XD 此時要小心避開即可。 越游越順後，心情也穩定多，天色亮了還稍微可以看到水裡的魚兒。此時魚兒們就是自己的夥伴了。

第二圈回程的時候，決定靠岸邊游，但此時靠近岸邊的水比較不穩定，水流比較亂，游起來速度有一些會被影響。這時候會被一些113菁英選手超過，所以我再度離岸邊稍微遠一點，讓其他選手可以通過，祈禱他們不要輾到我身上QQ 一個游泳項目就有1800字心得，內心戲一堆的我，終於完成3.8K了!!! (灑花)

接力組晚十分鐘出發，加上自己又比預定時間晚8分鐘上岸，真的讓她們久等了!

頭暈眼花腿軟很狼狽的接棒XD

結束我的任務，舞台就交給接棒的隊友了，接下來就由選手轉換成親友加油團模式，幫隊友們加油了! 等待的心情又是不一樣的體會，遇到很多在場上奮力的朋友們，大聲加油與祝福。

等待的心情是如此難熬，祈禱隊友們的狀況都很好。一邊注意Bravelog的成績變化，想著到接力區接棒時間。手機要隨時注意隊友們有沒有什麼需求，就這樣迎來了坪子。 坪子回來後，最後要等待Klaire回終點。

最後的一起衝線進終點，真的很感動，我們完成了!!!

還有，這次新竹226鐵娘子們皆傳佳績，每個人都有上凸台。很替大家開心:)

謝謝隊友們，互相照顧，互相打氣。女子組接力只有三組，我們幸運地取得第二名。成績不是最好的，但我們認真完成自己的項目，得到滿滿的回憶，就是這一趟三鐵旅程最棒的禮物。

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