快訊

國防部：已初步掌握F-16戰機可能失聯地點

金馬57／噓直擊！ 金馬獎星光大道現場直播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／CT226 超級鐵人 正妹Fina的動茲人生

運動筆記 / Fina Chen

《226超級鐵人賽之活水湖迷航記》

從2017年開始，我已經比過幾場三鐵賽；而當你已身在坑裡，總會有一些其他更深的坑會出現。 身邊總是不時響起鼓(推)勵(坑)的聲音: '妳是不是該226超級鐵人賽了? 妳可以的!' 但還好我的腦波很強一直沒有被得逞~ 沒有想要報名226的主要是糾結於在騎完180K後，還有一個全馬等著。這麼瘋狂的事，我做不出來啊>_

初鐵在2017天利盃梅花湖三鐵賽

初113在2018 CT台東活水湖

這是帥氣的固力果姿勢進終點

然後時間軸就這樣到了2019，當時有一部三鐵熱血電影'一起衝線'，受到鐵人們的熱烈討論。

'我們要不要來組隊比三鐵?' 這句話由沒有比過鐵人的坪子口中蹦出來!! 真的著實嚇了我一跳，不過，如果一人負責一項，是不是完成的機率很高很高呢? 所以三人一起完成226超級鐵人賽就這樣拍板定案了!

至於要怎麼分配棒次呢？ 乾脆賭大一點大家都來比最不拿手的”夢幻”項目;然後第一站就被關門，三個抱在一起哭～! 所以隊名-哭成一團，就此誕生啦！

我們三偶爾一起騎車拍照

#wehaveadeal 運動是為了健康與完成自我的挑戰，所以我們有約定彼此平安完賽就好。時間拉到今年，因為疫情關係大會決定延賽。隊友們也沒有要取消比賽，所以延到11月。

首先來看一下紀錄影片:

再來是圖文並茂的心得文~

游泳從小開始接觸，其實並不擔心。但3.8K真的很遠（比日月潭橫渡還要在遠一點）；我只擔心游到一半肚子餓怎麼辦XD 在比賽前一個月在泳池游了一個3.8K後，好像沒有很餓，然後就放心地等待比賽到了。

游泳是鐵人賽的第一個項目; 超級鐵人賽總長226K，分別由三個項目組成– 游泳的里程數是3.8K。之後接著騎車180K，最後項目是跑步42K。 游泳是一個最孤單寂寞覺得冷的項目 (水裏真的很冷XD) 在水裡不能聊天，也不能吃東西，更沒朋友(因為你的朋友可能會不小心在水裡踹你或者巴過你。)

《226開始了》

星期六開賽前，一個人離開溫暖的民宿被窩，5點走在路上，飄著毛毛細雨，起風微冷。 還好在等待6點開賽的時候有一群朋友可以聊天，互相加油打氣，減緩開賽前的緊張焦慮。

接力組6:10最後一批下水。一下水第一個感覺是，媽呀水超級冷！

後過了150m左右，覺得自己呼吸有一些不順，心想是不是防寒衣讓胸口有一些緊迫。稍微判斷後自覺可能是下水後水溫太涼，天色昏暗造成心理壓力，讓身體有些緊繃，應可以排除防寒衣造成身體不適的問題；為了以防萬一，稍微用立泳跟抬頭蛙方式，稍微往岸邊方向慢慢靠近，邊游邊調整放鬆呼吸。順了之後，繼續前進。

雖然我比了好幾次鐵人賽，活水湖也是游很多次了，但每次的經驗都是獨一無二的。先講結論：這次226游泳項目自覺不容易，原因是視線不佳。

雖然開賽前雨停了，但早上六點的冬天，天未光亮，陸地上視線不佳，所以水裏更是灰暗。加上自己忘記塗防霧劑在蛙鏡上，灰色的天與灰色的水，加上起霧的蛙鏡～ 在此時的我，世界很難分出湖水與天空的界線。（連岸邊的顏色都跟湖水很相近），視線範圍大概只有一隻小手臂的長度。

導致一向對定位很有信心的自己，暫時失去這個能力。 在水裡失去方向迷路真的很辛苦，因為游歪會花費很多時間跟多餘的力氣；而既然不可能靠右邊岸邊定位，那就用中間的水道繩定位吧！ 但這也花費我很多時間確認沿的是正確的水線。(因為有時候會有橫的水繩)。 大概過了第四個浮台才確定這個方法可行，接下來第一趟的回程就穩穩的前進了。可是此時已經浪費許多力氣還有時間，心中壓力很大，這次說什麼都不能被關門，隊友還等著我回去！

我真的以為要像梅花湖賽一樣，上岸後才要下水第二圈。賽前忘記確認這個很重要的訊息，是自己的錯誤。所以，在第一圈要到尾的時候，游上大斜坡後，救生員問我是不是第二圈，我說不是，他說那你要往那邊去喔! 我才很冏的繼續往左邊去，第二圈開始。

第二圈去程開始，這時候已經快七點，雲開了天色亮了許多，視線好很多。但為了保險起見還是沿著水線前進。 沿著水線前進就會有一個風險，會遇到浮台，或者在水中間待命的救生員們，甚至偶爾會遇到逆向的選手們XD 此時要小心避開即可。 越游越順後，心情也穩定多，天色亮了還稍微可以看到水裡的魚兒。此時魚兒們就是自己的夥伴了。

第二圈回程的時候，決定靠岸邊游，但此時靠近岸邊的水比較不穩定，水流比較亂，游起來速度有一些會被影響。這時候會被一些113菁英選手超過，所以我再度離岸邊稍微遠一點，讓其他選手可以通過，祈禱他們不要輾到我身上QQ 一個游泳項目就有1800字心得，內心戲一堆的我，終於完成3.8K了!!! (灑花)

接力組晚十分鐘出發，加上自己又比預定時間晚8分鐘上岸，真的讓她們久等了!

頭暈眼花腿軟很狼狽的接棒XD

結束我的任務，舞台就交給接棒的隊友了，接下來就由選手轉換成親友加油團模式，幫隊友們加油了! 等待的心情又是不一樣的體會，遇到很多在場上奮力的朋友們，大聲加油與祝福。

等待的心情是如此難熬，祈禱隊友們的狀況都很好。一邊注意Bravelog的成績變化，想著到接力區接棒時間。手機要隨時注意隊友們有沒有什麼需求，就這樣迎來了坪子。 坪子回來後，最後要等待Klaire回終點。

最後的一起衝線進終點，真的很感動，我們完成了!!!

還有，這次新竹226鐵娘子們皆傳佳績，每個人都有上凸台。很替大家開心:)

謝謝隊友們，互相照顧，互相打氣。女子組接力只有三組，我們幸運地取得第二名。成績不是最好的，但我們認真完成自己的項目，得到滿滿的回憶，就是這一趟三鐵旅程最棒的禮物。

#三鐵 #女生接力 #鐵人三項 #triathlon #台東 #活水湖 #鐵花村 #challengetaiwan #運動筆記 #尋寶網 #waypoint #瘋迷 #allsports #哭成一團 #游泳 #騎車 # 跑步 #fina的動茲人生

鐵人三項

延伸閱讀

賽事心得／CT226 超級鐵人三項 看不見的226公里

游泳／「蝶蝶」不休...王冠閎再破紀錄

游泳／王冠閎200蝶三度超越全國 首破1分50秒創新猷

上游泳課為何出意外？室內泳池常見的溺水原因與戲水風險

相關新聞

賽事心得／CT226 超級鐵人 正妹Fina的動茲人生

《226超級鐵人賽之活水湖迷航記》 從2017年開始，我已經比過幾場三鐵賽；而當你已身在坑裡，總會有一些其他更深的坑會出現。 身邊總是不時響起鼓(推)勵(坑)的聲音: '妳是不是該226超級鐵人賽了

兩岸奧會體育論壇 張少熙盼國際交流不受疫情中斷

體育署委請中華奧會辦理「兩岸奧會體育交流活動回顧與展望論壇」，今天開幕典禮署長張少熙及中華奧會主席林鴻道均親臨會場，專題...

讓運動更觸手可及 新竹迪卡儂運動體驗場正式啟用

以「讓運動更觸手可及」為理念的迪卡儂進軍台灣迄今已25年，且不斷為熱愛運動的民眾提供高品質又平價的運動用品之外，更進一步...

國中軟棒／北市興福首度闖決賽 明天與嘉市民生爭冠

109學年度國中軟式棒球聯賽，北市興福靠徐昱文3分打點場內全壘打、投手簡子昱先發5局完封表現，以7：0擊敗桃市光明，隊史...

自由車／96自転車發起聯賽祭百萬獎金 明年4月點燃戰火

由知名自行車通路品牌「96自転車」發起，聯合地方政府、企業，與台灣自由車運動協會、桃園市體育會自由車委員會共同舉辦的自由...

ATP年終賽／約克維奇擊敗澤瑞夫 挺進前4強

約克維奇今天擊退茲韋列夫，挺進ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）前4強，持續邁向打平費德瑞（Roger Fed...

桌球年終賽／林昀儒、鄭怡靜同命 皆止步8強

桌球世界年終賽我國兩名好手林昀儒、鄭怡靜，昨天在16強賽分別擊敗前德國球王奧恰洛夫和波多黎各20歲小將狄亞士後，晚間的8...

舉重／世青少視訊賽 台將曾芸萱走過傷勢低潮創佳績

2020年世界青少年視訊舉重錦標賽(2020 IWF Online Youth World Cup)女子76公斤級賽事，台灣小將曾芸萱走過傷勢低潮，繳出抓舉80公斤、挺舉101公斤，總和181公斤成績

桌球年終賽／地主選手擋道 鄭怡靜、林昀儒8強止步

桌球世界年終賽今天在大陸鄭州舉行，我國好手鄭怡靜與林昀儒在早上雙雙擊敗對手後，晚間鄭怡靜在女子組8強賽遭遇地主好手王曼昱...

足球／中華足球聯盟成立 足夢奪金不分男女老幼

即將成立的「中華足球聯盟」其宗旨在於推廣社區足球運動普及台灣基層足球運動人口、接軌國際，社區足球深耕計畫結合社會企業（以...

自由車／帶高階車表出征全錦賽 黃亭茵不再給自己壓力

我國自由車好手黃亭茵、劉恩杰與教練楊東蓁，今天受Bryton群利科技邀請參加新一代高階GPS自行車導航記錄器Rider ...

足球／瓜帥續約曼城2年 梅西加盟有望？

曼城19日在官網宣布，正式續約球隊主教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）至2023年夏天。

熱門新聞

NBA／湖人強挖快艇牆角 兩年1900萬美元簽下哈瑞爾

NBA／迅速刪除續留湖人貼文 哈沃德底薪轉戰76人

中職／球員提FA護主 龍隊付錢吃悶虧？

NBA／湖人補強不停歇 傳瞄準冠軍中鋒小加索

NBA／搶人戰勝出 老鷹三年合約網羅蓋里納利

NBA／填補側翼戰力缺口 傳湖人與馬修斯達成協議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。