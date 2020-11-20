自由車／帶高階車表出征全錦賽 黃亭茵不再給自己壓力

我國自由車好手黃亭茵、劉恩杰與教練楊東蓁，今天受Bryton群利科技邀請參加新一代高階GPS自行車導航記錄器Rider 750發表會，而有「粉紅小鋼炮」之稱的黃亭茵也獲得廠商贈送的特製粉紅色結合綠色版本，而她也將帶著這個「神機」參加接下來在台東舉行的全國錦標賽。

長期贊助申騰美利達車隊的Bryton在今天舉行Rider 750發表會，並且邀請提前一周搶先體驗的黃亭茵與劉恩杰分享使用心得，其中已確定在接下來全國錦標賽帶著此款車表出賽的黃亭茵就表示，她從2017年在義大利職業車隊時期就開始接觸Bryton的車表，並帶給她訓練相當大的幫助。

黃亭茵也透露，這次車表提供的地圖導航模式與語音搜尋功能相當吸引她，尤其在不小心偏離引導路線時，還會有自動修正路線的功能，「因為我之前在國外就有不小心騎上高速公路，被護送下來的糗事。」

「粉紅小鋼炮」黃亭茵（右1）獲得廠商特製的粉紅、綠色特別版車表。記者劉肇育／攝影

至於教練楊東蓁也分享了從他選手時期到現在當教練的車表演化史，對於這次Rider 750採用全新的彩色圖形使用介面，讓選手和教練能更容易掌握訓練和比賽時的狀況，更能將心思放在比賽之中，他笑稱：「如果當初有這個碼表，說不定我就是奧運冠軍了。」

而黃亭茵也在今天分享了前往楠梓高中執教的趣事，甚至還被楊東蓁笑稱是黃老「獅」，她表示雖然還沒放棄選手身分，但也不會給自己太大的壓力，並將目標放在2022年的杭州亞運，「當教練後才覺得當選手真的很幸福，只要專注訓練和比賽就好，其他像是規劃訓練課表、打理選手食宿這些，都是我轉教練後還在學習的。」