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推動高球6年振興計畫 蔡總統盼讓台灣高球再攀巔峰

聯合新聞網 / 綜合報導
蔡英文總統（前中）與高協理事長王政松（前中右），盼讓台灣高球再攀巔峰。 總統府提供
蔡英文總統（前中）與高協理事長王政松（前中右），盼讓台灣高球再攀巔峰。 總統府提供

蔡英文總統今（20）日上午接見高球界菁英選手及中華民國高爾夫協會幹部，期勉選手繼續努力，創下輝煌成績，也盼政府、體育界及企業界共同集結資源，讓「高爾夫六年振興計畫」順利推動，讓台灣高球再攀巔峰。

總統致詞時表示，去年舉行「台灣裙襬搖搖LPGA」的時候，她受中華民國高爾夫協會王政松理事長邀請參加晚宴，歡迎各國的高爾夫選手來到台灣。透過高爾夫球，我們讓世界走進台灣，也讓台灣走向世界。在中華高協及裙襬搖搖基金會的協助下，徐薇淩、侯羽桑、侯羽薔與安禾佑這4位傑出的選手，都在世界高壇嶄露頭角，都是我們的台灣之光。

總統指出，今年雖然遇到疫情，但大家為台灣爭光的努力，一天也沒有停下來。今天，羽桑、羽薔及禾佑都還在賽事中繼續累積實力。在現場的薇淩，也嘗試不一樣的訓練方式，像是挑戰潛水、馬拉松，積極備戰，希望順利參加明年的東京奧運

總統表示，不只選手很拚，選手的家人及今天在場的每一位訪賓，都付出了許多心力，推動台灣高爾夫的發展。像是王政松理事長去年提過的「高爾夫六年振興計畫」，已於今年6月召開公聽會，向社會大眾說明，廣納各方意見。在座的立法委員們也都非常關注，提供許多建議。

總統接著說，她看到薇淩在公聽會上談到，希望讓選手不再孤軍奮戰。她認為，這是政府推廣體育運動非常重要的工作。當一位選手在國際賽事爭取榮耀，他代表的不只是個人，而是整個國家。我們一定要從旁協助，讓選手能夠面對競爭，也才會有更多選手投入，一起在國際發光發熱。

總統指出，中華高協的六年振興計畫，從扎根基層、培育選手、改善球場環境、精進高爾夫賽事內容，到推廣台灣高爾夫用品，可以說是面面俱到。目前，教育部體育署已經跟高協召開會議，也將協助高協規劃細部的執行方式，希望能在明年開始執行這個計畫。

總統強調，過去，許多高球名將前輩打下的成就，讓台灣有「亞洲高爾夫王國」的稱號，現在要再度擦亮這個招牌，是大家心中的企盼。

總統表示，她非常高興能夠見到接棒的年輕選手，也看到選手的家人們都給予最大的支持，非常關心高球的發展。她相信，這4位傑出的年輕選手一定會繼續為台灣創下輝煌的成績。希望政府、體育界及企業界一起努力，集結更多的資源，讓計畫推動順利，讓台灣高球再攀巔峰。

訪賓一行尚包括裙襬搖搖基金會董事長邱鳳玉、中華民國高爾夫協會副理事長陳茂仁，以及共同主辦公聽會之立法委員吳思瑤、黃國書、羅致政、許智傑、林宜瑾等，由教育部次長林騰蛟陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維也在座。

蔡英文總統（右）與高協理事長王政松（左）。 總統府提供
蔡英文總統（右）與高協理事長王政松（左）。 總統府提供

體育 東京奧運 教育部 總統府

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