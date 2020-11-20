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桌球年終賽／林昀儒拍落前球王 攜手鄭怡靜過頭關

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
林昀儒在桌球年終賽男子組16強拍裸德國前球王奧恰洛夫。 新華社
林昀儒在桌球年終賽男子組16強拍裸德國前球王奧恰洛夫。 新華社

桌球世界年終賽今天在中國大陸鄭州舉行，我國好手鄭怡靜在女子組16強賽以4：1輕取波多黎各小將狄亞士（Adriana Diaz） ，而林昀儒則是在男子組16強遭遇德國前球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），以4：2勝出，雙雙晉級晚間的8強賽。

世界女子排名第8名的鄭怡靜，這次年終賽16強賽首輪遭遇年僅20歲、世界排名第19名的波多黎各小將狄亞士，雙方前一次交手已經是在2015年的世錦賽，當時鄭怡靜以直落四勝出。

兩人相隔五年再度碰頭，雖然狄亞士首局以11：9先下一城，不過在接下來四局賽事中賽況一面倒向鄭怡靜，她接連以11：4、12：10、11：5、13：11取勝，以4：1收下8強門票。

晚間7點鄭怡靜將在8強賽碰上世界排名第5名的地主好手王曼昱，年僅21歲的王曼昱生涯最佳排名為世界第3名，她與鄭怡靜還不曾有過交手紀錄。

至於男子組賽事，日前世界盃在8強止步的林昀儒，今天16強賽則是碰上前德國球王奧恰洛夫，相差13歲的兩人生涯曾4度碰頭，並由林昀儒拉出一波對戰3連勝，而今天雙方再度交手，在前四局賽事中兩人戰成2：2平手，不過第5、6局林昀儒穩住陣腳以11：6、12：10成功關門，連續兩年安抵8強。

林昀儒晚間8點40分的8強賽，將碰上世界排名第二的地主好手許昕，兩人生涯前三次交手都是在去年，許昕取得對戰三連勝，林昀儒今天將力拚生涯對戰首勝。

林昀儒 鄭怡靜 世錦賽

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