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桌球年終賽／克服暖機太慢 鄭怡靜逆轉闖頭關

中央社 / 台北20日電
台灣桌球一姐鄭怡靜在桌球年終賽闖過頭關。 新華社
台灣桌球一姐鄭怡靜在桌球年終賽闖過頭關。 新華社

克服開局暖機太慢先丟1局劣勢，台灣桌球一姐鄭怡靜回穩後連拿4局，反倒以4比1後來居上擊敗波多黎各小將迪亞士，在2020年ITTF年終賽順利晉級女單8強。

國際桌球總會ITTF年終賽今年在中國河南鄭州舉行，男、女單打僅16人獲邀參賽，賽制採單淘汰賽，鄭怡靜去年首輪就碰上日本名將伊藤美誠，歷經7局大戰鏖戰至「丟士」才抱憾出局。

世界排名第8的鄭怡靜，本屆年終賽首輪碰上排名19、年僅20歲的波多黎各小將狄亞士（Adriana Diaz），鄭怡靜開局就陷入落後，雖在尾盤追到只差1分，並逼得對手喊出暫停，回頭卻仍以9比11棄守。

所幸次局開始，鄭怡靜逐漸找回節奏，她接連以11比4、12比10、11比5連拿3局，也取得「聽牌」優勢。

關鍵第5局，鄭怡靜在1比2落後下連拿4分，反倒以5比2超前，垂死掙扎的迪亞士則靠著正手搏殺拚續命，回敬4分止血。

雙方在比賽中段展開激烈攻防，鄭怡靜也改變打法，頻頻左右調動對方跑位確實拿下分數，不過迪亞士靠著強力正拍與反拍推擋一路緊咬，在比賽尾聲雙方戰成11比11平，鄭怡靜連拿2分，以13比11「關門」摘下晉級門票。

鄭怡靜闖過頭關後，台灣時間晚間7時將出戰世界排名第5的中國好手王曼昱，兩人過去不曾過招，贏家將可取得4強入場券。

鄭怡靜 桌球

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