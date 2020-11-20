賽事心得／CT226 超級鐵人三項 看不見的226公里

今年含陪賽員20多人，衝過終點線...衝線!! 一個好棒的儀式! YES ! 我們做到了!

他們看不見，但我們看見他們！視障鐵人勇者，看不見游3.8公里，騎180公里，跑42公里台灣第一位成功挑戰超級鐵人113，226 的視障選手古奇哲連三年的226無傷完賽！

226這個讓人敬畏的數字，對一般人來講都不容易，更何況是視障朋友們但因為這4年來有很多人做到了，讓更多的視障朋友們投入鐵人運動視障的鐵人運動，需要選手的勇氣，需要一群有愛心耐心的陪練志工們也感謝很多主辦單位的協助，普悠瑪，台東超級鐵人，CHALLENGE TAIWAN廠商的贊助，淨極淨，功學社，SAUCONY索康尼，TRUEYOGA，JAW當我們認為做不到，不可能時，當然什麼都不會發生，我們認為可以，就會去找所有的可能，找方法，認真練習只要你相信，你就一定能!!迷人的鐵人賽，磨鍊出鋼鐵的意志!!

我在40歲時身體不好，一堆毛病，才開始練瑜珈，那時在瑜珈課堂上有個瑜珈老師說他剛去參加了鐵人賽，我問，鐵人？什麼是鐵人賽？他說，先游泳，再騎車，再跑步我說，哇!神經病，為什麼要這麼玩，累死啊!還沒騎車之前，坐在車裡看到路邊有人在踩公路車，大太陽下...這有車不坐，熱得要死還騎車爬山路，怎麼會有這麼多肖A...是的，後來我變成別人眼中的肖A，開始騎公路車，開始玩鐵人賽，本來只有27.25K，想說自己47，8歲都快50了，這樣就好然後瑜珈班的學生白馬王子揪我，老師，我們一定要去玩一場標鐵51.5，才叫鐵人，27.25只有半程，我很好推坑....好! 來去完成標鐵！

白馬王子找的賽事是新竹南寮鐵人賽，海泳啊! 這太可怕了，海.....這場人生中的第一場標鐵，海泳，膽小又沒海泳經驗的我，背浮標，完賽了! 分組第一名!!哈，好像這分組只有我一個! 完賽就第一了...這是我到目前參加過最熱的鐵人賽，海邊完全沒有遮蔽，熱到快哭出來，告訴自己，再也不要玩鐵人了...

後來我還是有參加鐵人賽，又回到27.25 半鐵賽.....在台東之美的27.25賽時，遇到白馬王子，他來參加113他又跟我講，老師妳可以啦，113很簡單，時間又很寬鬆...我嘴巴一直說不行，我50幾歲了，就玩27.25就好....因為有國書老師一起，後來我們還是自己跳坑了，在52歲母親節，完成了113

宇哥在台東現場一直講，這玩113就好，絕對不要226 !才剛完成113才從台東回台北2，3天...宇哥居然講，我們還是來去玩一次226，就玩一次!宇哥講了2，3週後.....一群人一起跳坑報了226...報了名後，有好幾個朋友講，妳這頭殼壞掉啊，報226，這很危險，有生命危險，也有朋友講她若報名226老公會跟她離婚，這不能開玩笑，這很危險....隔年226完賽，分組第2名是的，這次這50歲組只有2人，哈，最後一名，但也是第二名...跟很厲害的文雀同台52歲的肉咖完賽，是真的還蠻勵志的，導致更多的人往226坑跳！ ^^

什麼叫226，這就像疫苗，你要打過226疫苗後，就不會再一直被推坑226啊!所以，完成226的鐵人都會跟你講，113比51.5簡單，輕鬆，因為時間比賽寬鬆完成226的鐵人都會跟你講，226不難!你就游完，騎完，腳落地後馬拉松有7個小時可以慢慢跑，延路吃補給，一定可以完賽！可怕的鐵人226病毒...然後身邊的人一個一個中標，都226了^^

說226不累嗎？10幾個小時到最後也是疲勞啊，尤其是一過半馬後開始走路就不想跑了....後半馬幾乎是走路聊天回終點....所以....我們跟別人一樣，會跟你講113比較簡單，226不難...哈！

大牛就這樣，被國書知道他全盲前會游泳，跟他講可以先試試看一起去游泳。因為游蛙式，國書游在後面跟，游偏右了，就拍右腳，偏左了就拍左腳...大牛心動真的要參賽了，，，哇，沒有車，幾個有協力車的團體都不願意借，連絡了功學社，可不可跟你們借協力車，董事長爽快答應，後來大牛第一年，二場113，連三年226，..借車借到功學社說，我車賣你好了，就不用再來借了...4年5場鐵人賽，陪著大牛~衝線!! 很重要的儀式，我們做到了!

2017普悠瑪113，在台上人家問大牛明年來226，他說: 好！

2017為了隔年226鐵人賽，大飛理事長說，再來一次台東超級鐵人賽113，當暖身這場，大雨，...雨到底有多大....公園裡有淹過小腿高的積水啊!

2018年普悠瑪226衝線，第一場226這場找了好多贊助商，淨極勁，JAW，TRUEYOGA，功學社大飛理事長，王臨哲總幹事 二位大力幫忙。

普悠瑪226完賽獎盃，視障組沒有分名次，非常好啊! 能完賽都很了不起了，再來是單車是協力車本來就不是公平競賽，因為要看領騎的腿啊!若參加的視障選手愈來愈多，這沒有分組的話，也會有2，30歲選手，跟50幾歲選手，全部都同一組視障組建議大會，視障選手挑戰鐵人真的不容易，只要完賽都頒完賽獎盃，是鼓勵，也是紀念跟記錄像大牛，有三座226了啊!

連陪了三年226，超強的車手煥棠!

2019年CT，第二場226

2020CT，第三場226，本來練得還不錯，疫情攪局4月延到11月，陪賽員搭配練習時間不好撟，練習少了..但還是很棒的把226完成，衝線!!

煥棠說練習少了，但還是很厲害啊，第一圈90K 三小時騎完...

我7月腳趾骨折剛好，跑不快也跑不長，國書腳底肌肉發炎也才剛好恢復練習，二人陪跑只有到21K還好池哥來幫忙，全程42公里陪賽。

固定的陪游員~國書

三場226的陪騎員~煥棠

4年5場鐵人賽陪賽，二場113，3場226結論是~ 113比較簡單，226其實不難...不過...226真的要練，要不然時間拉這麼長的耐力賽，游，騎，跑，226公里會累死，也有可能在遠方看著終點在放煙火!!!放煙火是關門啊!雖然煙火放得很漂亮，而且持續放6分鐘，但若你真的是在遠方看著煙火，那表示關門了....會很傷心...>