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舉重／世界青少年視訊賽落幕 女子無限量汪淩蓁奪3銀

聯合新聞網 / 綜合報導
汪淩蓁。 中華舉重協會提供
汪淩蓁。 中華舉重協會提供

2020年世界青少年線上錦標賽（2020 IWF Online Youth World Cup）今落幕，台灣靠著「練武奇才」汪淩蓁在女子無限量級以抓舉95公斤、挺舉135公斤與總和230公斤，拿下3面銀牌，成為本次最大贏家。

汪淩蓁賽前就被視為是奪牌希望，今他不負重望，尤其挺舉135公斤，寫下今年台灣女子選手最重紀錄，也是個人最佳成績，可惜第三次試舉挑戰137公斤失利，與金牌擦肩而過。

為了備戰線上賽，教練陳佳伶特別安排汪淩蓁在半夜訓練，收到效果，本次調整狀況佳，才能改寫今年初在亞洲青少年舉重錦標賽，抓舉90公斤、挺舉125公斤的成績。

汪淩蓁是台灣舉重界的「練武奇才」，國三畢業後才接觸舉重正規訓練，練不到2年就在去年全運會奪下銀牌，一鳴驚人，今年則陸續在全中運、總統盃封后，下一個目標是瞄準2021年亞運，期盼能站上頒獎台。

台灣首度參加國際舉重線上賽，總計8天共拿下5銀1銅，男子團體第2名、女子團體第5名。中華民國舉重協會秘書長陳志一表示，「要在台灣調整時差，比出國還要困難，我國小將克服身體疲勞，努力拚戰，最終雖沒有金牌入袋，但整體成績已經達標。」

全球籠罩在疫情之中，視訊賽事可能成為未來趨勢，陳志一認為，「這次比賽是很好的試煉，對於國訓中心、協會，以及選手和教練團都能藉此機會學習，連奧運培訓隊也在一旁觀戰，替未來做準備。」

本次世青賽，主辦國際舉重總會位於匈牙利、承辦國家祕魯、賽事轉播團隊位於西班牙，總計62國參賽，台灣則在高雄國家運動訓練中心比賽。負責本次競賽的經理張雁玲表示，「2020改變了我們對於賽事既有流程的認識。參賽準備不單單是以國際賽會的方式組隊，也包含了國內賽會的軟硬體組織人員、場地佈置、動線規劃等，更重要的是確保『不斷線』，也透過專業的鏡頭，將我國選手的比賽畫面，透過線上賽事傳送到全世界。」

國訓中心在比賽期間全力支援，提供國家隊訓練場地做為比賽場地，讓台灣在參賽的國家中，場地佈置、硬體設備和網路都名列前茅。競技運動處人員、機電人員全程待命，參賽團隊專注比賽，沒有後顧之憂。

經過這場賽事裁判、教練提出了回饋，賽事進行的方式在抓舉、挺舉之間的休息時間，需要延長，讓選手有更充裕的時間準備挺舉比賽。也因為回合制比賽方式，比起正規比賽時間縮短了約30分鐘到1小時的時間，這樣的改變會不會在疫情後改變舉重比賽的樣貌，值得關注。

疫情 奧運 裁判 匈牙利

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