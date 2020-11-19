高球／旅美小將俞俊安登業餘球王 潘政琮後首人

我國22歲高球小將俞俊安在今天公布的世界業餘高球排名中，首度登上球王寶座，也是繼已轉入職業的潘政琮後，我國史上第二位達成此成就的男子選手，他也透露，在去年開學前就為自己設下成為業餘球王的目標，很開心能夠在今天達成。

就讀美國亞利桑那州立大學的俞俊安，曾在2014年為我國贏得仁川亞運會男子高球個人銅牌、團體金牌的佳績，2017年台北世大運更以地主身分進帳個人賽銅牌與團體銅牌，同年3月他也在NCAA大學高爾夫球邀請賽中奪下赴美後的個人首冠，是我國備受期待的新生代男子高球好手。

而今年俞俊安原定將從亞利桑那州立大學畢業並轉入職業賽場，但受到疫情影響打亂原先步調，不過在今天登上業餘球王寶座後，他也透過個人臉書宣布這個好消息。

俞俊安指出，在去年的開學前就設立了這個目標做為他努力的方向，很開心在今天能夠取得世界第一的這個頭銜，「從小到大都會夢想著自己有一天能夠成為世界第一的選手，很開心在今天終於達成了。但現在腳踏板還不能鬆，在接下來還是要繼續踩緊油門繼續努力向前衝，謝謝大家長久以來的支持。」

我國過去在業餘球壇共有兩人登上世界排名第一，包括2013年的潘政琮，以及今年9月女子好手侯羽薔也登上業餘球后寶座。