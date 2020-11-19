東奧／IOC副主席柯茲：盼能讓更多人觀賽

全球新冠肺炎疫情有再擴大的情況，但國際奧委會副主席柯茲今天在東京舉行記者會時表示，明年夏天東京奧運舉行時，希望包括海外的觀眾在內，能提供更多人觀賽的機會。

日本每日新聞報導，國際奧會（IOC）、國際帕拉林匹克委員會（IPC）、日本政府、東京都政府、東奧組織委員會等16日起到今天，在東京集會研議明年舉行東京奧運暨帕運的事宜。

會後，柯茲（John Coates）在東京召開記者會表示，為了確保安全性，進場觀賽人數一定要是個合理、妥當的人數。目前各地陸續舉辦有觀眾的比賽，記取降低風險的教訓。

柯茲言下之意，對東奧的防疫對策有信心。

會議上，對於縮短選手等在選手村停留一事達成共識。柯茲透露，他的母國澳洲選手團已做出方針，東奧比賽開始的4、5天前抵東京，比賽後1、2天就從撤離。選手與比賽營運人員、媒體之間，除了比賽中，原則上須保持2公尺的距離。

配合這3天的會議，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）15日抵達日本，16日與日本首相菅義偉、東京都知事小池百合子舉行會談，一致同意要密切合作讓東奧能順利舉行。

今天東奧組織委員會會長森喜朗與柯茲一同出席記者會。森喜朗說：「我們已讓全國、全世界知道，明年東奧一定辦，為了能辦一場安全的奧運，我們會密切合作，希望能獲得更多人的理解與共鳴。」

巴赫今天已離開日本，等明年3月日本境內開始舉行聖火傳遞時，再度訪日。

日本經濟新聞報導，巴赫16日與菅義偉、小池等人舉行會談；17日造訪選手村（位於東京都中央區）、東奧主場館國立競技場（東京都新宿區），稱讚東奧組織委員會籌備狀況很好。今天巴赫會晤東奧贊助商，表達舉行東奧的決心。

日本、歐美有人傳出奧運將取消的言論，巴赫此行目的在於消除這樣的流言。但東奧組織委員會有幹部表示，巴赫想炒熱明年東奧會的氣氛，未料時機很尷尬。

因為，9月下旬巴赫表達訪日的意向後，疫情擴大。10至11月歐洲國家為了防疫，有的封城，有的限縮市民的行動。日本今天單日新增新冠肺炎確診病例2201例，首度單日新增破2000例，創新高。