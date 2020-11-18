高球／侯家姊妹威！ 歡樂友緣賽包前2

侯羽薔和侯羽桑姊妹檔成今天開戰的「歡樂友緣女子公開賽」焦點，妹妹侯羽薔以66桿（-6）領先群雌，大一歲的姊姊侯羽桑則以1桿之差和王莉甯、陳宇茹及楊斐茜並列第2，姊妹倆明天第二輪將同組較勁，為賽事再添話題。

冠名贊助商歡樂友緣隊昨日宣布，職業選手只要3輪總成績低於標準桿，就能獲得額外10萬元的「紅包」，今天老天爺也來助一臂之力，溫度適宜，風和日麗，單以第一輪成績來看，共有17位職業選手繳出紅字成績；侯羽桑、侯羽薔姊妹雖還是職業身分，但第一輪都高居領先榜，不讓職業女將專美於前。

侯羽薔提到，前幾洞的節奏太快，一不留意就吞下柏忌，還好察覺後立即調整，而且馬上得到效果，尤其攻果嶺那一桿，都能放到想要的位置，加上把握住抓鳥的推桿，所以成績不差。

她補充說，難得天氣好，風勢不大，就盡可能多抓一些鳥，明天保持一樣的節奏，盡力表現。

侯羽桑也打得出色，她說前兩週來揚昇球場練球，風勢驚人，原本還在盤算要怎麼進攻，沒想到今天沒什麼風勢，她在打了幾個洞之後找到感覺，鐵桿和推桿配合得不錯，成績令她滿意。

姊妹倆人預計明年初回美國繼續學業，不過這是目前的計劃，會不會改變還很難說。