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UBA／明星隊當領隊 錢薇娟：晉6強就找藍隊當啦啦隊

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

北市大教頭錢薇娟季前多了新身分，成為最新運動實境節目《全明星運動會》的藍隊榮譽領隊；她透露隨著錄影集數增加，內心感觸愈來愈多，藍隊明星也成激勵球員的一種方式。

錢薇娟提到，擔任領隊的初衷是將體育往外推廣，率領的隊員雖都非專業選手，對勝負的渴望卻十分強烈，「他們都會自己找時間練習，一周只有一天沒見面，常在群組裡討論到哪訓練、要繳幾百的場地費。」

身為國內女籃傳奇人物，錢薇娟感嘆說，從全明星運動會的亮眼收視，對照FOX體育台今年底退出亞洲市場，讓她百感交集，「專業的沒人看，不專業的那麼多人看，對我很衝擊。全明星運動會不是專業運動員，但是認真在比賽，能看到大家努力的感動。」

「我常講說，運動就看兩個，一個是勝負，一個是明星，全明星運動會大家都是明星，而且都是有辨識度的明星，現在體育是只有數字，沒有明星，大家要努力，當然不是坐在場下就可以，除非真的很帥、很美，還是要建立在好的數字上。」錢薇娟說。

身兼北市大教頭和全明星運動會藍隊領隊，錢薇娟提到，已經有許多人詢問她，能否請藍隊明星來幫北市大家由，她大笑說：「打進6強，我就找藍隊來加油！」一旁的教練團成員張慧瑛笑說，應該先請領隊號召，先請藍隊粉絲在UBA人氣票選投票幫北市大多投幾票。

北市大是UBA公開女一級的4強常客，105和106學年更連續闖冠軍戰，雖都不敵文化大學「銀恨」，去年仍成為台北小巨蛋4強決賽成員，不過亞洲盃國手朱育勤和內線大將和史靜茹畢業後面臨斷層，今天雖以破百的104：50大勝東南科大，但錢薇娟不諱言，今年會是辛苦的一年。

「小朱和黑妞（曾伃辰）畢業後，球隊很明顯降一個檔次，一、二年級太多人，球隊又沒有一個領導者。」錢薇娟坦言，球隊條件本來就不如世新大學、文化大學和台師大等校，今年先不敢想維持4強成績，「6強就要謝天謝地了！」

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