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網球／年終賽沒線審 納達爾喊母湯

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

ATP年終賽取消線審，引發正反兩極看法，塞爾維亞「世界球王」約克維奇Novak Djokovic）支持這項改變，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則持反方立場，認為比賽就應該多點「人味」。

今年年終賽仍在倫敦O2體育館舉行，但受新冠肺炎疫情影響，賽事採「閉門」舉行，可以容納超過1萬5千人的球場空蕩蕩，線審也遭取消，是否出界都由鷹眼判斷，搭配錄製的音效。

世界排名第2的納達爾說，能接受今年特殊情形下做的改變，但不樂見線審就此消失，「我不想製造爭議，但我認為傳統來看，場上有線審看起來好多了。」

納達爾今天凌晨的ATP年終賽面對奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），好幾次表現出質疑鷹眼判決的反應，但也因是鷹眼直接判定，球員並沒挑戰權；最終納達爾在首盤浪費2個盤末點下，以6：7（7：9）、6：7（4：7）在「搶7大戰」落敗。

「約克維奇說線審不需要存在，所有意見都該被尊重，這是運動上不同觀點，但對我來說，我不喜歡沒有線審。」納達爾重申，就疫情考量，需要適應這次的改變沒有問題，但若是未來的賽事，他仍偏好有線審，「和大多數運動相比，網球過去50年沒什麼改變的確是事實，但我不認為這是增加觀眾投入我們運動的方式。」

納達爾強調，線審是比賽元素之一，球場上還是要有些「人味」，若是線審可以取消，下一步連主審都可取消了，他說：「科技在那裡，如果我們想要，場上只有兩邊選手也可以，但我認為人為這項運動帶來更多價值。」

納達爾 約克維奇 Novak Djokovic

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