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桌球／年終賽19日登場 林昀儒首輪出戰德國前球王

中央社 / 台北18日電
國際桌球總會（ITTF ）年終總決賽明天點燃戰火，台灣桌球一哥林昀儒首戰將出戰前球王、德國名將歐夫恰羅夫 新華社
國際桌球總會（ITTF ）年終總決賽明天點燃戰火，台灣桌球一哥林昀儒首戰將出戰前球王、德國名將歐夫恰羅夫 新華社

國際桌球總會（ITTF ）年終總決賽明天點燃戰火，台灣桌球一哥林昀儒首戰將出戰前球王、德國名將歐夫恰羅夫，桌球一姐鄭怡靜將與波多黎各小將狄亞士交手。

桌球年終總決賽明天起將在中國鄭州登場，男、女單各16人參賽，首輪賽事分2天舉行，台將這次共2人參賽，包括林昀儒、鄭怡靜，兩人都將在20日上陣。

世界排名第7的林昀儒去年年終賽8強止步，這次首戰出戰前德國球王歐夫恰羅夫（Dimitrij Ovtcharov），兩人生涯4度碰頭，林昀儒僅在首次交手時輸球，近期對戰3連勝。

林昀儒首戰若能順利過關，8強賽可能遭遇到中國好手許昕，過去3度過招，林昀儒勝場還未開張，且2次以0比4遭對手橫掃。

世界排名第8的鄭怡靜過去年終賽曾闖進8強，去年則未通過首輪考驗，這次首輪對手為排名第19的波多黎各小將狄亞士（Adriana Diaz） ，今年20歲，雙方生涯唯一一次交手就是在2015年世界桌球錦標賽，鄭怡靜以直落四取勝。

林昀儒 桌球 鄭怡靜

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