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足球／德國0：6不敵西班牙 吞89年來最慘一敗

中央社 / 巴黎17日綜合外電報導
西班牙在歐國聯以6比0血洗德國，這是德國89年來輸得最慘的一場比賽。 美聯社
西班牙在歐國聯以6比0血洗德國，這是德國89年來輸得最慘的一場比賽。 美聯社

托雷斯今天上演獨進3球的「帽子戲法」，讓西班牙在歐國聯以6比0血洗德國，晉級決賽輪，這也是德國89年來輸得最慘的一場比賽。

歐洲足球總會國家聯賽（UEFA Nations League）西班牙對德國之戰開踢前，德國的積分比西班牙多1分，此役只要踢平，就能搶下明年10月的決賽輪門票，無奈德國這場比賽僅出現2次射門且沒有射正，反觀西班牙出現高達23次射門機會，其中更有10次射正，單場轟進6球，讓德國輸掉晉級機會，也輸得抬不起頭。

德國今天0比6慘敗，是繼1931年0比6輸給奧地利後最慘烈的一役，賽後德國總教練勒夫（Joachim Loew）說：「這對我們來說是黑暗的一天。」

這場比賽的第17分鐘，莫拉塔（Alvaro Morata）在小禁區內的頭錘為西班牙首開紀錄，之後奧爾默（Dani Olmo）一次頭錘正中門楣反彈，托雷斯（Ferran Torres）在小禁區外起腳射門得手，讓球隊2比0領先，比賽第38分鐘，西班牙攻進第3球，在上半場3比0領先德國。

西班牙托雷斯上演「帽子戲法」，帶領球隊血洗德國。 法新社
西班牙托雷斯上演「帽子戲法」，帶領球隊血洗德國。 法新社

下半場開踢後，托雷斯在比賽第55分鐘接獲隊友橫傳後的射門，讓對方守門員撲救不及，西班牙在他「梅開二度」的帶領下，將領先拉開到4比0。比賽第71分鐘，托雷斯接獲隊友傳球，在大禁區外起腳射門得手，西班牙在他上演「帽子戲法」的情況下，以5比0大幅領先。

奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）於比賽第89分鐘，在小禁區外一步接獲隊友傳球後射門，錦上添花的進球讓西班牙最終6比0大勝德國。

勒夫

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