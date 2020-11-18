高球／愛上露營車生活 高球一哥潘政琮樂當維修工

我國高球好手潘政琮今年在美國參加美巡賽期間，因為疫情考量購入一台露營車並開車四處參賽，在今天的線上記者會上他也透露，已經愛上這種開著露營車參賽的生活，儘管不時要充當水電工或是修車工人，但他也預告未來將會繼續開著愛車、載著愛妻四處征戰。

為了因應新冠肺炎疫情，潘政琮今年4月在美國購入露營車來取代過去搭機參賽的移動方式，以及必須四處住飯店的狀況，盡可能地降低接觸感染的風險，改與老婆林盈君以開露營車四處為家，在全美各地的露營區中留下身影。

儘管剛開始體驗露營車生活時，曾發生忘記收遮雨棚就上路，讓路人追著車跑提醒夫婦倆，抑或是車子內的「金汁」外流糗事，但潘政琮指出經過這7個多月的洗禮，對於露營車的狀況和維修已經相當專業，「我現在變成像是水電工一樣，對於車子的電器、引擎、哪裡要加瓦斯之類的，都蠻專家的，從中學習到很多東西，很有趣。」

潘政琮在線上記者會上介紹與他四處征戰的露營車。記者劉肇育／攝影

不過潘政琮也透露，在名人賽最後一天比賽前就發生了車子跳電的狀況，儘管他一度嘗試維修卻未果，最終夫妻倆就決定提早休息，「當時老婆在吹頭髮和用暖氣，用電量比較大就直接跳電，所以在最後一天比賽前我挺忙的，當水電工、看說明書，最後還是沒有解決，我就直接休息了。」

過去8個多月來，潘政琮夫婦已開著露營車打了今年一半以上的賽事，已經相當適應開著露營車四處為家的生活，他也預告明年將會繼續開著愛車並載著愛妻四處征戰，「現在我在露營車睡覺的品質比在酒店、旅館還要好，住在一些露營地、安靜的地方，也比較不會遇到奇怪的房客。」