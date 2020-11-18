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高球／預告辦首屆公益賽 潘政琮捐名人賽限量推桿義賣

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
我國高爾夫球名將潘政琮。 美聯社
我國高爾夫球名將潘政琮。 美聯社

我國高爾夫球名將潘政琮日前剛在美國高球名人賽打出總桿數278（－10）桿的佳績，以並列第七名創下我國以及華人選手在名人賽史上最佳成績，今天他也舉行線上記者會分享參賽心得，並預告將在12月28日於美麗華高爾夫球場舉辦首屆的公益高球賽與慈善晚會，希望透過個人影響力吸引更多人投入公益。

儘管本賽季在PGA的表現並不如自己預期，但潘政琮在日前仍登上夢寐以求的美國名人賽舞台，並且在首輪碰上29歲生日當天打出低於標準桿2桿的成績，第二天更是抓下個人生涯在名人賽的首隻老鷹，為自己贏得大會提供的Tiffany水晶杯，儘管第三輪他打出高於標準桿2桿的成績，但決賽輪又拉尾盤抓下6鳥吞2柏忌，以並列第7名的成績結束生涯首場名人賽出賽。

在今天的線上記者會談及名人賽的優異表現時，潘政琮透露除了在賽前透過觀看去年在傳承賽奪冠的影片，來修正推桿與站姿外，賽前兩周還在友人介紹下與奧古斯塔球場會員一起打球，從中得知球場相關資訊，加上這次比賽他選擇聘用當地桿弟，在果嶺判讀與經驗上提供不少意見。

我國高球好手潘政琮今天舉行線上記者會，分享名人賽參賽心得。記者劉肇育／攝影
我國高球好手潘政琮今天舉行線上記者會，分享名人賽參賽心得。記者劉肇育／攝影

潘政琮坦言，儘管今年表現確實有點掙扎，但能站上名人賽舞台對於他來說就是夢想成真，「對於成績其實我沒有太多的期待，盡自己所能，很幸運打出前10名，出乎自己與大家意料。今年表現差強人意，雖然在技術上有持續進步，但成績沒有顯現出來，但在名人賽最後幾洞打出四隻小鳥，取得明年名人賽資格，真的很開心，也要謝謝我太太在身邊幫助著我。」

潘政琮在名人賽結束後仍有一場賽事將進行，並將在結束後返台準備12月28的潘政琮公益高球名人賽，該場賽事報名費以及義賣所得將捐給第一社會福利基金會，而他也透露已經準備了名人賽限量版推桿，要在慈善晚會中與其他高球收藏品一起進行義賣。

談到對於明年賽季的規劃，潘政琮也表示將在明年1月7日就返美備戰美巡賽新賽季，「明年目標還是跟以往一樣，打進聯邦盃積分前30名，過去幾年都沒達到，今年希望能做到，明年大部分時間還是在美國參加美巡賽，希望疫情能夠變好，也希望保持身體健康，然後在七月代表台灣參加奧運並打出好成績。」

潘政琮 高爾夫

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