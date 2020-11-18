賽事心得／CT226 超級鐵人三項 水中被踢差點棄賽

賽前

這次因為比較晚訂房，沒跟隊友住在一起，一個人住在一間有電梯的民宿XD。前一晚就是再次預習起床後的一切流程，然後做一些伸展，吃下一顆鎂發泡錠就去睡覺，大約1030就寢。整體上，睡得不錯，4點準時起床，開始依照計劃一步步執行，吃早餐、換泳衣、確認一物袋、特殊需求帶，然後跟Jimmy說要出發了，大約5點出發，5:10跟隊友會合後前往會場準備比賽。小插曲：開賽前25分鐘換泳鏡/帽時，突然找不到計時晶片，翻了很多口袋和背包夾層都沒看到，想說幹，要飆回去了…好險再翻一次背包，就看到了…這真的讓我腎上腺素都飆起來了~綁好晶片後就比較自在地前往起點熱身+吃一包膠，準備下水~

最大危機/游泳---這次備賽期，最多只有一口氣游過2000M，通常都是想尿尿所以中斷練習，(雖然多下水幾次就能游到3000~3500M)，但因為練習時只游到2K，加上速度大約都是100M/2:50~3:00(很慢) 對於3800M的開放水域多少還是有點擔心~朋友都知道我最擔心的就是游泳這一段…但反正都站在起點了，也練了很久，沒什麼好多想的，集中精神，鳴槍入水！

下水沒2分鐘/20公尺，就遇到比次比賽最大危機，我被一個蛙腳踢到臉，瞬間泳鏡歪掉+頭暈… 當下趕快踩水調整了2次泳鏡再出發，但發現頭超暈，當下還以為自己腦震盪...

心理覺得不妙，趕緊游到岸邊，然後站在活水湖樓梯上(對，就是站在岸邊)，發現右眼隱形眼鏡噴飛了... 還記得當下看著全部選手一直往前游，但我右眼完全看不清楚(我近視525度)，當下一直在思考我該怎麼辦，要棄賽嗎？？大概站著+思考了1分鐘吧…當時差點要舉手棄賽... 但心裡想說我都練這麼久了，我都來到這裡了~不能放棄阿！

於是再度入水，嘗試完成游泳的賽段~大概是半盲/一直換眼睛看東西(因為有視差+在水中頭會暈，無法兩隻眼睛都打開…) 因為我是右側換氣/出水面，所以游泳方式大概就是換氣開右眼/閉左眼，回到水下開左眼/閉右眼，不斷重複…前1K都在嘗試各種視線、節奏，之後慢慢找到節奏，就比較順利了，但迴轉轉彎時，或採水抬頭定位時，整個距離感和體感還是很怪…1K後，幾乎換氣時都是閉右眼睛/反正也不太需要看什麼~回到水下用左眼看水下... 然後就慢慢龜完3.8K了~(游泳過程中一直在思考上岸後的各種可能性，還有辦法比賽嗎？)

最後慢慢地游完了，但一上岸時，就知道完了，在路上距離感更重要，而且不可能一直長時間閉單眼…更不可能騎車，基本上要棄賽了…但好險上岸遇到隊友JimmyWang、Grace、Viola。他們：夫夫，妳臉怎麼這麼歪....XD 想說是中風嗎？XD )我：我一支隱形眼鏡掉了…問說我的包包有在這嗎？Jimmy：在飯店我：拜託幫我拿，我包包裡有眼鏡，我在轉換等你他：好，你等我，待會見我就緩慢的走向800M外的轉換區。

T1轉換區

因為游泳的事，心情和狀態有點混亂，但還是努力保持鎮定的換裝，這段過程都只開左眼…最後努力的換完裝後，在轉換區外圍等著Jimmy，終於他出現了，我拿到了隱形眼鏡，趕緊戴上右眼！終於，我的視力回來了！我可以比賽了！於是趕緊跑向我的單車，繼續我的CT226。

(那一瞬間還遇到CT老大-Jovi哥，他還一直說：小夫，你幹嗎哭~不要哭啦！其實我只是表情很醜+在弄眼鏡啦~ (還是當下我已經哭了？)

游泳-1:57:57 & T1-24:45

保持穩定/騎車

化解游泳的危機後，真的很開心~眼睛看的到感覺真好~心情很愉悅~但知道自己既然已回到正軌，就要努力比賽了。

這次單車，準備了超多補給(大概有12~15包吧，能量膠、能量軟糖、大豆棒，還有2罐電解質液)，整體上以每25~30分鐘的方式吃補給，保持身體能量。

我的單車其實算是很一般的公路車(鋁製、沒有碳纖維、後飛輪8段，沒裝功率XD)，賽前一直想說要不要換車，但後來決定讓我的這台小黑在這226的舞台上光榮退休XD(陪我從51.5、113，到這次的226) 賽前跟黎張育騰借了板輪，讓自己在長途騎乘中能省力一點~

整趟騎乘過程中，除了欣賞風景+自我對話找找樂子外，只有一個原則”能滑就不要踩”XDD 為什麼這樣做？因為要保留體力阿~180K騎完(台北到大甲的距離)，還要跑一個全馬…於是整體騎得比較保守，即腿還有力，但能滑就給他滑到底~然後一定要說，北上的逆風真的大…然後第二圈更夭壽大…(還好遇到豪文，中間開心哈拉了一下~，但同時知道肯尼大大的電變壞了，變成單速大盤哥~當時真的有點擔心他，事後證明，我錯了…XD)

然後第一次用特殊需求袋，感覺也是很妙，在第135K跟大會拿了我的特殊需求袋(裡面放了紅牛、巧克力夾心麵包、一小罐咖啡)，紅牛真的給了我一雙翅膀~高糖+B群喝完就是爽~然後邊騎邊吃麵包也很滿足XD

但最特別的是在這一次騎程中，達到人生成就…XD邊騎邊尿了兩次…XD 只能說那感覺很奇妙XD(過程就不詳述了) 我知道有點噁，也有人說為什麼不下來尿？ 但我當時的想法只有”盡我的努力/能做的，推進自己的成績” (大概節省3~4分鐘吧)

T2轉換區---這部分就沒什麼問題，順利地放車，然後好好換裝，但稍微把節奏放慢些，換裝+補給+廁所，然後稍微緩走讓肌肉轉換一下，接著最後的大魔王42K路跑賽段開始了

單車---6:53:13 & T1---24:45 (結果在比賽後才發現一件超瞎的事情...XDD)

享受一切/路跑

心裡知道最後的42K一定難熬，但不知道有多難熬…但這時也只能盡力了~前面10K覺得狀況還可以，配速能維持在6分速前後，但因為大腿已經在單車段辛苦過，路跑時就盡量小腿跑，採取小步幅的方式前進。

到了10K後發現肌肉慢慢硬掉了，而且開始疲勞+調速~而且覺得是6分速的體感，但看錶只有615~630…然後15K後連想加速身體也不理你~極限就是615了~XD

雖然大家都說226的全馬會很痛苦，賽前自己也這樣預期，但說實話，我覺得還好…沒有原先想的那麼恐怖，但就是真的非常累…但只要不強求速度，不要心煩/著急，了解自己目前的狀況，一步一步慢慢來，慢慢享受在大黑夜的森林公園和馬亨亨大道跑步的感覺，抱持一點好奇心，並跟持續跟自己對話，似乎就沒那麼艱難了~

我的手錶在28K時完全沒電收工了，因此28K後就成為貨真價實的Free Run XD 不知道當下幾點，不知道配速，不知道里程(不只一個倒數5K的立牌…) 就是持續、持續的往前跑著~心裡想著 #別讓大家等我太久

路跑賽段，吃了3包膠+8顆葡萄糖加鹽，大概進了10次補給站，大部分是喝運動飲料和稀釋過的紅牛，但最讓人感動的是DVTT的炒泡麵和DWD的冬瓜貢丸湯，喝到鹹的熱食，真的會讓人感受好一些~畢竟已經飢寒交迫了10幾個小時XD

226的路跑是非常獨特的體驗，跟以往路跑參賽經驗都很不一樣，因為

1.沒有高亢、熱鬧的氣氛，大家就是專心、努力的往前跑2.體感完全不管用，也沒什麼策略，然後也沒什麼撞牆期(早就撞了？)

3.不會把其他參賽者看為對手，你會尊敬他跟你一樣還在努力著，不論他當時是快是慢、是走是跑，他都跟你一樣，只想回終點。

跑著跑著，我離開森林公園，距離終點不到1K跑步---4:57:50

#2020CT226#超級鐵人三項#我沒想不開#我想開了才報的#真的啦