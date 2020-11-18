快訊

7-11限時3天！統一7-ELEVEn獅封王優惠「行動隨時取指定商品買10送10」

F-16停飛！國防部副部長：任務由IDF戰機接替 戰備無虞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／CT226 超級鐵人三項 靠意志力完賽

運動筆記 / Ken Chin

愛偷懶、三分鐘熱度、半途而廢，能夠想到相關的辭彙都可以用在我身上，但是我很慶幸會投入馬拉松與鐵人三項，尤其是全馬/超馬與超鐵113/226K，為求穩定與更好的表現，讓一個30幾年的夜間懶貓自動自發改變日常作息，將訓練融入日常生活中，早上4點多起床運動，晚上9點就寢，對我來說根本是個奇蹟！

原定在4月進行的賽事，因疫情延期到11月，表示訓練期也就被迫拉長到11月，因為曾經完成過，所以在心理上不像去年那樣緊繃，是輕鬆的，因此我決定嘗試做個試驗：

維持日常訓練，沒有特別增量，超鐵226K能夠完賽嗎？

於是自4月維持著日常訓練來到了10月，今年是首次沒有偷懶中斷訓練，對我來說這真是不可思議的一件事；賽前6週，自身狀況感覺相當不錯，預定目標大約會在16小時內完賽，自從漸漸掌握到自我調整方式之後，我通常是在賽前三週開始控管作息與飲食，外出也無時不刻要戴好口罩(不論是不是疫情時期)，就這樣到了賽前一週。

感冒？！比賽前一週竟然感冒？！雖然到了週日漸漸恢復，但接踵而來的是天天失眠？！上班每天都疲倦到不行，莫名其妙的疲倦，不知道是在累哪一條的！就這樣來到了賽事當天，讓我們繼續看下去…

游泳3.8KM – 不如去年

我游的不快，但我有把握可以在時限內游完全程，去年游完全程在T1時感受到體力充沛，信心十足，但我今天游完上岸後，我竟然疲倦到想睡覺了？！我才剛到T1而已耶？！於是抱著這種信心動搖的心情牽著自行車出發了。

自行車 180KM – 危險的狀況

按照著預定的節奏，維持穩定輸出，遇坡不重踩，持續吃補給，根據以往的經驗，大約是在110K-130K左右會出現撞牆期，但是今天我竟然在60K就開始撞牆期！除了撞牆期之外，也不時出現頭暈目眩、疲倦想睡的狀況，感受到身體狀況真的有一定程度的差，我心中打算在騎完第1圈90KM準備要棄賽，當回到90KM折返點時，看了下手錶，比去年還要快不少！內心掙扎之下湧起了拚下去的念頭，繼續往前騎。

第2圈，沒有出現預期的撞牆期，取而代之的是疲勞、想睡、頭暈目眩；這時開始下起了大雨，讓路況與視線更差，有時下坡時速超過50KM/h又加上下雨的路況讓我相當緊張，大約到了165KM左右，由於上述狀況費神費力，體力幾乎耗盡，控車能力明顯感到下降，相當不穩定，因此專注力100%轉而集中在控車部分，所幸最後平安到達T2，比去年快了20幾分鐘。

跑步 42KM – 懷疑自己

回到T2拿著轉換袋更換跑鞋，身體疲勞到極限，手握著跑鞋在發抖，此時體力已經趨近於零，跟去年狀況完全不同，雖然這時剩下的時間比去年還多將近半小時，在心中不禁問了自己：這樣狀況下的我還能夠完成全馬嗎？心中不斷懷疑著自己，身體卻照著賽事節奏出發。

疲勞、想睡、頭暈目眩依舊跟隨著我，前5KM竟然花了1小時，這是什麼樣的狀況？，精神力超出了體能的負荷，完完全全是靠著意志力在支撐著我往前進，我只記得痛恨那漫長乏味的馬亨亨大道，而且還要跑2圈！

不知過了多久，來到了海濱公園，我才漸漸清醒，意識到接近終點鐵花村，這時慢下腳步，好好感受這一刻，最後牽著太太的手一起抵達終點。

賽後

完賽後回到住宿，肚子非常餓吃了點東西，由於過度疲勞馬上有了反胃的感覺，這次的超鐵真的超乎我想像的痛苦，完完全全是靠著意志力完成的，曾經有朋友問：226要怎麼練啊？是體力還是意志力？

我現在肯定的回答：意志力！

若問我會不會想再次參加超鐵226K？

我會肯定的回答：I will be back!

#感謝太太一路支持著我，是最強大的後盾

#感謝好友水工鳥在終點打氣加油

鐵人三項

延伸閱讀

騎車兼織襪 彰化縣襪仔王觀光襪廠免費體驗「動腳做」

台中自行車嘉年華 報名3條主題遊程享每人500元補助

雙北高價自行車慣竊重操舊業 北市警拘提法辦

單側鼻塞半年當感冒 五旬婦遭黑色素瘤吃穿顱骨

相關新聞

游泳／「蝶蝶」不休...王冠閎再破紀錄

我國18歲「蝶王」王冠閎，首度加盟ISL國際游泳聯盟「破」聲不斷，首站在200公尺蝶式游出短水道世青紀錄，昨天4強賽再飆...

網球／謝淑薇首登女雙年終球后

我國網球一姐謝淑薇在本賽季搶下4冠並穩居世界雙打球后寶座後，昨天也由WTA宣布成為今年的年終女雙球后，繼2017年與「瑞...

賽事心得／CT226 超級鐵人三項 靠意志力完賽

愛偷懶、三分鐘熱度、半途而廢，能夠想到相關的辭彙都可以用在我身上，但是我很慶幸會投入馬拉松與鐵人三項，尤其是全馬/超馬與超鐵113/226K，為求穩定與更好的表現，讓一個30幾年的夜間懶貓自動自發改變

賽事心得／CT226 超級鐵人三項 水中被踢差點棄賽

賽前 這次因為比較晚訂房，沒跟隊友住在一起，一個人住在一間有電梯的民宿XD。前一晚就是再次預習起床後的一切流程，然後做一些伸展，吃下一顆鎂發泡錠就去睡覺，大約1030就寢。整體上，睡得不錯，4點準時

訓練心得／熱海岩場互助攀岩 Team Buliding

位於北投的熱海岩場 搭捷運到新北投站 往山上銀河巷前進 沒多久就會到達通往熱海岩場的階梯步道 熱海岩場是許多喜愛攀岩的愛好者 常來攀登的地方 參加 Team Bulding的學員們

捷報！2020世青少線上舉重賽 台將鄭齊葳奪2銀1銅

2020年世界青少年視訊舉重錦標賽（2020 IWF Online Youth World Cup），台灣傳出捷報，就讀二林工商體育班的鄭齊葳克服時差，在男子89公斤級賽事，繳出抓舉136公斤銅牌、挺

網球／年終賽開紅盤 約克維奇下季打問號

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在ATP年終賽輕鬆迎接首勝，已經確定以「年終球王」結束賽季的...

手球／向下扎根、積極推廣 蘇大智教練一教就17 年

有一種球類，裡面有一名守門員，六名普通球員進行傳球、接球、運球，並在對方球門前將球射進球門以得分，不過這個運動是用「手」來進行，那就是「手球」。 這次要介紹的是在 2014 年仁川亞運男子手球擔任國

足球／瓜帥、阿圭羅留下 梅西考慮加盟曼城2前題

曼城總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）可能與曼城續約，這對心已不在巴薩的梅西（Lionel Messi）來說是...

網球／捷克參院議長「神預言」 謝淑薇登WTA女雙年終球后

台灣女網再傳好消息，WTA今天公布2020年終女子單、雙打排名，「台捷組合」謝淑薇與史翠可娃攜手登上女雙年終球后，也是謝淑薇生涯第一次登上女雙年終球后。 今年受到新冠疫情影響，職業網球賽事在3月停擺

游泳／王冠閎200蝶三度超越全國 首破1分50秒創新猷

「台灣蝶王」王冠閎今天凌晨代表卡利神鷹隊在國際游泳聯盟（ISL）準決賽出賽，男子200公尺蝶式短水道以1分49秒89，拿...

2020 全國抱石運動攀登錦標賽 李虹瑩奪冠

近年台灣攀岩風氣增長，走入攀岩館會看見許多人在練習抱石與上攀。上週末(11/14-15)為一年一度中華民國山岳協會所舉辦的【2020全國抱石運動攀登錦標賽】，吸引了各路攀岩好手齊聚一堂，參賽人數也創下

熱門新聞

中職／胡金龍難「解凍」經紀公司：以球隊發言為主

NBA／搶下哈勒戴還不夠 公鹿再交易獲得波格丹諾維奇

NBA／美媒稱火箭獅子大開口 想換哈登得巨頭換巨頭

NBA／「沃神」曝哈登婉拒火箭億元續約 就是想去籃網

NBA／公鹿成功交易來哈勒戴 力拚留下安戴托昆波

NBA／哈登到籃網組3巨頭？ 其他隊球員也瘋狂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。