賽事心得／CT226 超級鐵人三項 靠意志力完賽

愛偷懶、三分鐘熱度、半途而廢，能夠想到相關的辭彙都可以用在我身上，但是我很慶幸會投入馬拉松與鐵人三項，尤其是全馬/超馬與超鐵113/226K，為求穩定與更好的表現，讓一個30幾年的夜間懶貓自動自發改變日常作息，將訓練融入日常生活中，早上4點多起床運動，晚上9點就寢，對我來說根本是個奇蹟！

原定在4月進行的賽事，因疫情延期到11月，表示訓練期也就被迫拉長到11月，因為曾經完成過，所以在心理上不像去年那樣緊繃，是輕鬆的，因此我決定嘗試做個試驗：

維持日常訓練，沒有特別增量，超鐵226K能夠完賽嗎？

於是自4月維持著日常訓練來到了10月，今年是首次沒有偷懶中斷訓練，對我來說這真是不可思議的一件事；賽前6週，自身狀況感覺相當不錯，預定目標大約會在16小時內完賽，自從漸漸掌握到自我調整方式之後，我通常是在賽前三週開始控管作息與飲食，外出也無時不刻要戴好口罩(不論是不是疫情時期)，就這樣到了賽前一週。

感冒？！比賽前一週竟然感冒？！雖然到了週日漸漸恢復，但接踵而來的是天天失眠？！上班每天都疲倦到不行，莫名其妙的疲倦，不知道是在累哪一條的！就這樣來到了賽事當天，讓我們繼續看下去…

游泳3.8KM – 不如去年

我游的不快，但我有把握可以在時限內游完全程，去年游完全程在T1時感受到體力充沛，信心十足，但我今天游完上岸後，我竟然疲倦到想睡覺了？！我才剛到T1而已耶？！於是抱著這種信心動搖的心情牽著自行車出發了。

自行車 180KM – 危險的狀況

按照著預定的節奏，維持穩定輸出，遇坡不重踩，持續吃補給，根據以往的經驗，大約是在110K-130K左右會出現撞牆期，但是今天我竟然在60K就開始撞牆期！除了撞牆期之外，也不時出現頭暈目眩、疲倦想睡的狀況，感受到身體狀況真的有一定程度的差，我心中打算在騎完第1圈90KM準備要棄賽，當回到90KM折返點時，看了下手錶，比去年還要快不少！內心掙扎之下湧起了拚下去的念頭，繼續往前騎。

第2圈，沒有出現預期的撞牆期，取而代之的是疲勞、想睡、頭暈目眩；這時開始下起了大雨，讓路況與視線更差，有時下坡時速超過50KM/h又加上下雨的路況讓我相當緊張，大約到了165KM左右，由於上述狀況費神費力，體力幾乎耗盡，控車能力明顯感到下降，相當不穩定，因此專注力100%轉而集中在控車部分，所幸最後平安到達T2，比去年快了20幾分鐘。

跑步 42KM – 懷疑自己

回到T2拿著轉換袋更換跑鞋，身體疲勞到極限，手握著跑鞋在發抖，此時體力已經趨近於零，跟去年狀況完全不同，雖然這時剩下的時間比去年還多將近半小時，在心中不禁問了自己：這樣狀況下的我還能夠完成全馬嗎？心中不斷懷疑著自己，身體卻照著賽事節奏出發。

疲勞、想睡、頭暈目眩依舊跟隨著我，前5KM竟然花了1小時，這是什麼樣的狀況？，精神力超出了體能的負荷，完完全全是靠著意志力在支撐著我往前進，我只記得痛恨那漫長乏味的馬亨亨大道，而且還要跑2圈！

不知過了多久，來到了海濱公園，我才漸漸清醒，意識到接近終點鐵花村，這時慢下腳步，好好感受這一刻，最後牽著太太的手一起抵達終點。

賽後

完賽後回到住宿，肚子非常餓吃了點東西，由於過度疲勞馬上有了反胃的感覺，這次的超鐵真的超乎我想像的痛苦，完完全全是靠著意志力完成的，曾經有朋友問：226要怎麼練啊？是體力還是意志力？

我現在肯定的回答：意志力！

若問我會不會想再次參加超鐵226K？

我會肯定的回答：I will be back!

#感謝太太一路支持著我，是最強大的後盾

#感謝好友水工鳥在終點打氣加油