訓練心得／熱海岩場互助攀岩 Team Buliding

賽前 這次因為比較晚訂房，沒跟隊友住在一起，一個人住在一間有電梯的民宿XD。前一晚就是再次預習起床後的一切流程，然後做一些伸展，吃下一顆鎂發泡錠就去睡覺，大約1030就寢。整體上，睡得不錯，4點準時

2020-11-18 09:57