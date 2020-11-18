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訓練心得／熱海岩場互助攀岩 Team Buliding
位於北投的熱海岩場
搭捷運到新北投站
往山上銀河巷前進
沒多久就會到達通往熱海岩場的階梯步道
熱海岩場是許多喜愛攀岩的愛好者
常來攀登的地方
參加 Team Bulding的學員們
一開始從岩石下開始攀登
往上攀爬、再把扣環往前移動
再橫向攀爬
後面的學員陸續往上
前面的可以指導後面上來的學員
該如何踩踏岩壁及幫助其往上
在經過一連串的互相幫助的過程之後
對攀登方法更加的熟悉
彼此更加的有默契
最後順利到達山頂
享受山頂視野遼闊的風景
雖然一開始覺得很難
但是在實際攀爬之後
經過戶助學習
克服每一個難關登山頂點
非常充實且有意義的團隊學習活動
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