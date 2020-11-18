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訓練心得／熱海岩場互助攀岩 Team Buliding

運動筆記 / Jack Kox

位於北投的熱海岩場

搭捷運到新北投站

往山上銀河巷前進

沒多久就會到達通往熱海岩場的階梯步道

熱海岩場是許多喜愛攀岩的愛好者

常來攀登的地方

參加 Team Bulding的學員們

一開始從岩石下開始攀登

往上攀爬、再把扣環往前移動

再橫向攀爬

後面的學員陸續往上

前面的可以指導後面上來的學員

該如何踩踏岩壁及幫助其往上

在經過一連串的互相幫助的過程之後

對攀登方法更加的熟悉

彼此更加的有默契

最後順利到達山頂

享受山頂視野遼闊的風景

雖然一開始覺得很難

但是在實際攀爬之後

經過戶助學習

克服每一個難關登山頂點

非常充實且有意義的團隊學習活動

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