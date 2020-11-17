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捷報！2020世青少線上舉重賽 台將鄭齊葳奪2銀1銅

聯合新聞網 / 綜合報導
二林工商鄭齊葳克服時差，在男子89公斤級賽事奪下2銀1銅。 中華舉協提供
二林工商鄭齊葳克服時差，在男子89公斤級賽事奪下2銀1銅。 中華舉協提供

2020年世界青少年視訊舉重錦標賽（2020 IWF Online Youth World Cup），台灣傳出捷報，就讀二林工商體育班的鄭齊葳克服時差，在男子89公斤級賽事，繳出抓舉136公斤銅牌、挺舉170公斤銀牌和總和306公斤銀牌，不但是台灣本屆事賽首面獎牌，還一舉包辦2銀1銅。

鄭齊葳抓舉在今年9月的總統盃曾寫下生涯最佳172公斤，但今天採保守策略，因為抓舉小贏保加利亞選手YOCHEV Georgi Petrov 1公斤，鄭齊葳挺舉前2把分別是160、166公斤，考量到彼此開把重量，只要舉起170公斤，就能保住銀牌，最後也如願以償。

今年全中運鄭齊葳就以抓舉125公斤、挺舉167公斤、總和292公斤，奪下金牌，未料不到三個月的時間，成績就在總統盃和世界青少年視訊舉重錦標賽，大躍進，抓舉甚至進步10公斤。

指導教練黃雅菁點出關鍵，「選手隨著年紀成長，心態越來越成熟，加上也有了實績，越練越有信心。另外，今年暑假鄭齊葳選上潛力優秀選手，與更多好手一起培訓，又有完整的訓練，也是成績突飛猛進的主因。」

鄭齊葳擁有布農族血統，但父母自小離異，由外公、外婆隔代教養成長，國中加入舉重隊，但仍沉迷電玩，無心訓練。黃雅菁說，「我們舉重隊周六也要訓練，但鄭齊葳常以家裡有事的理由請假，卻跟朋友出去玩，教練團多次與外公溝通，並和鄭齊葳曉以大義，才讓他逐漸收心，重新步上正軌。」

本次視訊賽祕魯為主辦國，與台灣時差13小時，比賽地點雖在國訓中心，但選手仍必須克服時差。鄭齊葳今天在凌晨4點出賽，身體相當疲憊，抓舉第二次試舉因此掉槓，所幸及時回穩，第三次順利舉起136公斤奪銅。

黃雅菁透露，「鄭齊葳告訴我，他當時很想睡覺；我不斷鼓勵他，並用言語激起他的鬥志，才順利度過難關。鄭齊葳在身體疲憊的情況下，仍維持應有的水準，相當不容易。完賽的時候我們彼此擁抱，內心相當感動。」

二林工商鄭齊葳獲獎合影。 中華舉協提供
二林工商鄭齊葳獲獎合影。 中華舉協提供
二林工商鄭齊葳全力舉起槓鈴。 中華舉協提供
二林工商鄭齊葳全力舉起槓鈴。 中華舉協提供

隔代教養 加利 布農族 體育

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