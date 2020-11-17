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網球／年終賽開紅盤 約克維奇下季打問號

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在ATP年終賽輕鬆迎接首勝，已經確定以「年終球王」結束賽季的他卻擔心，明年的ATP盃不知能否順利舉行。

ATP盃今年首度成立，共有24支國家隊參加，小約年初率塞爾維亞打下冠軍盃，勝利方程式也延續到澳網，打下破紀錄的第8座澳網金盃。

不過受新冠肺炎疫情影響，澳網執行長提列（Craig Tiley）先前已宣布，澳網前的熱身賽，包括ATP盃，都會在維多利亞州進行，但維多利亞州州長安德魯（Daniel Andrews）稱一切都還沒定案。

根據澳洲防疫規定，球員參加澳網前需要進行為期2周的隔離，ATP年終賽首戰以6：3、6：2拍下阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）的小約認為，疫情帶給大家的挑戰仍大。

「我們不知道ATP盃的狀態，我們有聽到一些傳聞，參賽隊伍數可能變成8隊。」小約提到，大家都想有確切答案，但在現在處境下，很多事情真的都是未知數。

小約提到，在澳洲第一站前的2到3周就啟程，現在來看似乎是比較可行的方式，身為衛冕軍的他只希望澳網、ATP盃和更多賽事能舉行，讓球員有舞台發揮。

澳網

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