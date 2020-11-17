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手球／向下扎根、積極推廣 蘇大智教練一教就17 年

運動筆記 / 110年全國運動會在新北
（照片來源：蘇大智／圖片出處：110年 全國運動會在新北）
（照片來源：蘇大智／圖片出處：110年 全國運動會在新北

有一種球類，裡面有一名守門員，六名普通球員進行傳球、接球、運球，並在對方球門前將球射進球門以得分，不過這個運動是用「手」來進行，那就是「手球」。

這次要介紹的是在 2014 年仁川亞運男子手球擔任國家代表隊教練；2002 年釜山亞運男子手球國家代表隊國手的教練兼國手 蘇大智！

  從選手轉型教練 一教就 17 年

蘇大智教練從年輕接觸手球開始，便把所有的心力投注在其中，擁有滿腔的熱血與抱負。早期培訓選手訓方式較為嚴格，早上晨操、上課，下午練球，接著晚上晚自習，手球在人生的時間旅程裡占了很大一部分。

隨著年紀的增長，長達 12 年的選手職涯在退下國家隊的光環後，經由學長的介紹，接下了海山高中與板橋國小手球隊教練的重任。「這一教，就教了 17 年！」

身為一名從選手轉型為教練的過來人，他明白一名運動員不應只是追求競賽成績！有別於早期選手訓練的思維與教學方式，他心中理想的選手培訓方式是，在不以成績為優先考量下，讓選手們在國小、國中時期多方面接觸與培養喜好，到了高中再逐漸走向專業化、競技化，同時兼顧學生的品德教育與學業成績。

  來自嚴師的愛 品德學業兼顧

蘇教練猶如這些選手們的嚴師，重視他們的團體生活氛圍與榮譽感的培養，更在意每一位選手的品德教育與學業成績。在板橋國小手球隊任教期間，他常跟學生們提醒他所重視的，第一是態度，第二是品德，第三是學業，最後才是球技。從中可以深刻感受到，蘇教練對於學生擁有一顆熱誠，並多過於身為教練職責的心。面對選手的家長們，蘇教練也讓他們明白現在的體育班不同於以往，在台灣普遍重視升學的教育體制中，學業顧穩了，「體育」反而成為加分的附加價值！

（照片來源：蘇大智／圖片出處：110年 全國運動會在新北

  培育英才 推廣手球運動

他期望未來若能在國小、國中有專業的配套教材，在多處大專院校設立手球隊，讓種子選手從國小到大學深耕培植，並搭配多場半職業的聯賽，讓手球運動能走得更長遠。

同時，選手們還擁有除了手球之外的一技之長，面對退役後的職涯規劃，當教練、當老師或是其他，他們也更能清楚明白自己未來的人生方向。

採訪、撰寫：Yuli

責任編輯：Joanna

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