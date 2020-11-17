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游泳／王冠閎200蝶三度超越全國 首破1分50秒創新猷

中央社 / 台北17日電
「台灣蝶王」王冠閎今天凌晨代表卡利神鷹隊在國際游泳聯盟（ISL）準決賽出賽，男子200公尺蝶式短水道以1分49秒89，拿下第2，三度超越全國紀錄，再創生涯最佳。 聯合報系資料照
「台灣蝶王」王冠閎今天凌晨代表卡利神鷹隊在國際游泳聯盟（ISL）準決賽出賽，男子200公尺蝶式短水道以1分49秒89，拿下第2，三度超越全國紀錄，再創生涯最佳。 聯合報系資料照

「台灣蝶王」王冠閎今天凌晨代表卡利神鷹隊在國際游泳聯盟（ISL）準決賽出賽，男子200公尺蝶式短水道以1分49秒89，拿下第2，三度超越全國紀錄，再創生涯最佳。

王冠閎這次遠征在匈牙利布達佩斯舉行的ISL賽事，效力卡利神鷹隊（Cali Condors），先是在200公尺蝶式短水道處女秀，游出個人最佳的1分50秒79，一舉超越全國紀錄以及前日本國家隊隊長瀨戶大也2012年締造的1分51秒30世青紀錄，接下來又在例行賽封關戰繳出1分50秒14，再推進個人最佳成績。

王冠閎今天在準決賽挑戰擅長的200公尺蝶式，首度游進1分50秒大關，以1分49秒89，再創個人新猷，拿下第2，僅輸給美國蝶式短水道紀錄保持人席爾茲（TomShields）1分49秒02。

教練黃智勇原先設定王冠閎200公尺蝶式在準決賽、決賽游進1分51秒，但早已在例行賽首戰提前達成賽季目標，準決賽又再創佳績。黃智勇表示，對手狀況很好，賽前採取壓迫策略，「一下水就跟著，能跟多少、算多少，想不到還能再破」。

黃智勇認為，關鍵在於良性競爭，以及參賽前準備充足，王冠閎才能越游越有信心與心得，「能跟這些世界頂尖選手，每週隔著水道較勁，真的是賺到了」。

面對11月21、22日登場的決賽，黃智勇希望，王冠閎除了享受比賽外，還能享受與奧運金牌選手、美國紀錄保持人的競爭。

王冠閎

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