2020 全國抱石運動攀登錦標賽 李虹瑩奪冠

近年台灣攀岩風氣增長，走入攀岩館會看見許多人在練習抱石與上攀。上週末(11/14-15)為一年一度中華民國山岳協會所舉辦的【2020全國抱石運動攀登錦標賽】，吸引了各路攀岩好手齊聚一堂，參賽人數也創下新高，而這次比賽地點位於楊梅的原岩攀岩館舉行，參賽組別為：男子甲組、男子乙組、女子甲組、女子乙組， 為期兩天的賽事也圓滿順利結束，最後男子甲組冠軍由林嘉翔（大華科技大學，22歲）拿下，而女子甲組的部分則由攀岩一姊李虹瑩拿下冠軍。

攀岩一姐李虹瑩最近有不少廣告曝光，媒體也爭相報導，讓大眾更加注意攀岩運動！目前李虹瑩正在積極準備年底的亞錦賽，爭取代表台灣的奧運門票，即使今年受到疫情影響，她依然專注在攀岩的訓練上，也藉由國內的參賽來維持比賽的感覺，虹瑩在賽後表示：「這次全國抱石賽女子甲組總共十位參賽者，幾位新生代的選手快速成長進入到甲組，非常期待她們未來發展的潛力！也相當開心有愈來愈多人積極參與比賽，每一場比賽都是一場岩友的交流大會，彼此是競爭的，又相互為彼此加油，很喜歡這樣比賽的氛圍。特別感謝原岩攀岩館用最高規格協辦這次的全國賽，不藏私地搬出世界級的各式岩點，讓不能出國比賽的一年，仍然可以享受類國際級的賽事。」

(照片來源：廖怡絢）