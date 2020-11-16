新北專業沙灘排球場啟用 盼培育更多體育人才

全國運動會將於明年在新北市舉辦，市府在板橋國中蓋設「沙灘排球競賽項目指定場地」，並於今日舉辦啟用典禮，希望讓選手有更好的場地練習，在全運會奪下好成績。

新北市長侯友宜今日出席啟用典禮時，穿著背心下場與選手們同場競技，體驗比賽刺激感，一下嘗試7公尺罰球射門，一下又擔綱守門員，現場氣氛熱絡。

侯友宜表示，沙灘手球可能在2024年奧運成為正式競賽項目，而新北市境內擁有綿長的海岸線，沙灘運動盛行，場地不應僅限學校內，應多加善用沿海岸場地規劃相關活動。