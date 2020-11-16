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新北專業沙灘排球場啟用 盼培育更多體育人才
全國運動會將於明年在新北市舉辦，市府在板橋國中蓋設「沙灘排球競賽項目指定場地」，並於今日舉辦啟用典禮，希望讓選手有更好的場地練習，在全運會奪下好成績。
新北市長侯友宜今日出席啟用典禮時，穿著背心下場與選手們同場競技，體驗比賽刺激感，一下嘗試7公尺罰球射門，一下又擔綱守門員，現場氣氛熱絡。
侯友宜表示，沙灘手球可能在2024年奧運成為正式競賽項目，而新北市境內擁有綿長的海岸線，沙灘運動盛行，場地不應僅限學校內，應多加善用沿海岸場地規劃相關活動。
新北市教育局指出，北部地區缺少具有規模的沙灘球場，市府決定在板橋國中新建多功能沙灘球場，採國際化標準規格施作，不但以最新工法「虹吸式排水帶」加強球場排水效果，在沙坑深度及沙子質地方面，也嚴格遵循國際規格，期待提供優質場地，孕育出更多優秀體育人才。
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