菅義偉會面國際奧會主席 要辦有觀眾的東京奧運

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天與日本首相菅義偉會面，菅義偉表示，延期到明年的東京奧運與帕運，正朝向有觀眾觀賽的方向籌備，要讓奧運成為人類戰勝疫情的證明。

巴赫（Thomas Bach）15日至18日訪問日本，今天上午與菅義偉會面。

日本朝日新聞報導，這是今年3月決定東京奧運與帕運延期1年後，巴赫首度訪問日本。

菅義偉在會後向媒體表示，他向巴赫說明東京奧運與帕運正朝向有觀眾觀賽的方向籌備，並與巴赫達成共識，雙方要緊密合作，以舉辦安心、安全的比賽。

菅義偉說，明年的東京奧運，要成為人類戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的證明，以及向世界傳達日本正從東日本大地震後逐漸復興；菅義偉強調「有決心辦好奧運」。

巴赫表示，感謝日本堅定表示明年辦好奧運，國際奧會也同樣有此決心，要讓奧運的聖火，成為指引黑暗隧道出口的明燈。

讀賣新聞報導，菅義偉在會中向巴赫說明，籌備工作正如期進行，例如這個月開始赴日參加國際大型比賽的外國選手，入境時將可免除隔離14天等相關作法。

對於觀眾入場觀賽，菅義偉也說明，日本職棒等運動賽事已開放觀眾入場，正朝向接受外國觀眾的方向調整中。

報導指出，日本政府對於奧運現場觀眾的具體管理作法，討論內容包括僅限持有門票的外國觀光客入境、觀眾人數上限將以日本國內大型活動的規範為基準等。但因近期歐洲與美國等處疫情再度擴散，日本也有確診者增加的傾向，開放現場觀眾的大方向，將視疫情狀況，在明年春天做出最後決定。

巴赫本次訪問日本，也將與前首相安倍晉三、東奧組織委員會會長森喜朗，以及東京都知事小池百合子等人會面。