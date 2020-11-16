快訊

非洲大戰爆發？空襲機場種族屠殺...衣索比亞內戰失控中

錯了嗎？澳洲空姐打陸新冠疫苗 回國遭機場人員一句話冷回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／客家、原住民球星站台 原客青少年3對3下月開戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
原客青（少）年3X3籃球賽下月開打，今天舉行賽前記者會。記者曾思儒／攝影
原客青（少）年3X3籃球賽下月開打，今天舉行賽前記者會。記者曾思儒／攝影

以族群和諧為號召的「原客青（少）年3X3籃球賽」下月登場，活動全台跑透透，總共會舉辦8站，單站前4名都有獎金及獎品，總獎金共76萬8千元，來自苗栗的客家球星彭俊諺、黃柔甄及原住民球星吳家駿、林耀宗、羅蘋及黃鈴娟今天都到場站台，鼓勵小球迷報名參賽。

原客青（少）年3X3籃球賽由客家委員會發起，客委會主任委員楊長鎮提到，成長時期自己就有許多賽夏族朋友，盼藉由活動處造跨族群交流機會，「希望每年都能有這場比賽，讓小朋友得到更多友誼，一起成長。」

首度舉辦的賽事有組隊限制，選手可跨縣市參賽，但每人只能報名一隊，且每支隊伍上限5人，其中必須有2名原住民和1名客家選手為基本隊員，還須組成5到10人的啦啦隊

這場賽事免收報名費，12月12日第一站從桃園站展開，需續將造訪苗栗、高雄、屏東、新竹、台中、花蓮以及台東，不只選手能爭取獎金，啦啦隊也有專屬獎項。

國泰女籃後衛黃柔甄今天用客家話自我介紹當開場，國中就赴台南就學打球的她承認自己客家話「聽得比說得好」，還有特別和媽媽「求救」，惡補幾句客語。

彭俊諺大倫國中畢業後才北上加入南山高中，客家話不成問題，他笑說自己就是「正統客家人」，國中也有許多原住民隊友，樂見這場特別賽事舉行。

啦啦隊 彭俊諺

延伸閱讀

高市客家婚禮登場 50對新人雨豆樹下互許終身

影／大蒜是防疫植物？ 賴清德訪保種基地展冷笑話功力

新竹市首屆客家周開幕 邀民眾一同參與新客語生活運動

剪出喜氣與祝福 屏市宗聖公祠看客家剪紙藝術

相關新聞

高球名人賽／潘政琮拉尾盤奪第7 球王強森穿上綠夾克

第三輪雖沒博蒂進帳，我國旅美高球名將潘政琮名人賽漂亮「拉尾盤」，決賽輪最後3洞連續抓鳥，單輪繳出6鳥、2柏忌，名人賽初體...

游泳／不只蝶式很行 王冠閎400自再度超越全國紀錄

「台灣蝶王」王冠閎在國際游泳聯盟（ISL）準決賽代表職業隊卡利神鷹隊出賽，今天凌晨在400公尺自由式以3分42秒08，拿...

菅義偉會面國際奧會主席 要辦有觀眾的東京奧運

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天與日本首相菅義偉會面，菅義偉表示，延期到明年的東京奧運與帕運，正朝向有觀眾觀賽的...

籃球／客家、原住民球星站台 原客青少年3對3下月開戰

以族群和諧為號召的「原客青（少）年3X3籃球賽」下月登場，活動全台跑透透，總共會舉辦8站，單站前4名都有獎金及獎品，總獎...

高球名人賽／低於標準桿20桿 球王強森創賽史最低桿紀錄

高爾夫世界排名第一的美國名將強森今天在美國名人賽奪冠，這是他生涯第2座大賽冠軍，而他低於標準桿20桿的268桿成績，也刷...

賽事心得／Challenge Taiwan國際鐵人三項 中年大叔的逆襲

年過40之後，身體常常提醒自己年紀不小了，動不動覺得疲倦，隨便抬個重（輕）物都可能閃到腰，開車往後座拿東西都會閃到肩膀，工作壓力大，沒時間運動都是自己常常掛在嘴邊的藉口，學生時代是很愛運動，常常曬得黑

高球名人賽／首度參賽即晉級 潘政琮證明自己實力

首度站上美國名人賽舞台，我國旅美高球好手潘政琮昨天第三輪沒博蒂進帳、吞下2柏忌，排名小幅下滑到並列15位，表現雖不如前兩...

網球／ATP年終賽開戰 澤瑞夫陷醜聞風暴

網球年度封關大賽ATP年終賽，台灣時間今天深夜在倫敦點燃戰火，但賽事卻因德國名將澤瑞夫的場外醜聞失焦；被安排第二天賽程出...

企業排球／功課做白工 台電照收勝利

尋求企業排球聯賽連霸的台電女排隊，本周最終戰在李姿瑩全隊最高16分領軍下，以直落3擊敗極速超跑隊，持續維持不敗金身。

IOC主席巴赫訪日 預期將宣示成功舉辦東奧決心

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天搭機抵日訪問，這是繼3月宣布東京奧運與帕運延後一年以來...

企業女壘／嘉南鷹奪冠 MVP邱安汝將榮耀獻給父親

新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍賽第7戰決勝，福添福嘉南鷹隊邱安汝先發5局好投，打線13安攻勢串聯，終場以6比1擊敗新世紀黃...

射箭／東奧國手領銜 寒舍集團至尊盟主賽超車

中華企業射箭聯賽二年「至尊盟主賽」第3戰今天登場，寒舍集團兩位東京奧運國手林佳恩和魏均珩個人賽都射下勝利，率隊基點上以2...

熱門新聞

中職／悍將18人名單已確定 領隊：確實難取捨

日職／陳偉殷挨3轟輸掉背水一戰 自責沒幫到羅德

NBA／湖人雷霆開響交易第一槍 格林加選秀權換施羅德

日職／2020年賽季落幕 陳偉殷明年傾向續留日本

中職／返台首年太「痛」了 張進德也覺得傷勢好不受控

中職／FA、擴編選秀登場 味全想大進補難如登天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。