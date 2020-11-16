籃球／客家、原住民球星站台 原客青少年3對3下月開戰

以族群和諧為號召的「原客青（少）年3X3籃球賽」下月登場，活動全台跑透透，總共會舉辦8站，單站前4名都有獎金及獎品，總獎金共76萬8千元，來自苗栗的客家球星彭俊諺、黃柔甄及原住民球星吳家駿、林耀宗、羅蘋及黃鈴娟今天都到場站台，鼓勵小球迷報名參賽。

原客青（少）年3X3籃球賽由客家委員會發起，客委會主任委員楊長鎮提到，成長時期自己就有許多賽夏族朋友，盼藉由活動處造跨族群交流機會，「希望每年都能有這場比賽，讓小朋友得到更多友誼，一起成長。」

首度舉辦的賽事有組隊限制，選手可跨縣市參賽，但每人只能報名一隊，且每支隊伍上限5人，其中必須有2名原住民和1名客家選手為基本隊員，還須組成5到10人的啦啦隊。

這場賽事免收報名費，12月12日第一站從桃園站展開，需續將造訪苗栗、高雄、屏東、新竹、台中、花蓮以及台東，不只選手能爭取獎金，啦啦隊也有專屬獎項。

國泰女籃後衛黃柔甄今天用客家話自我介紹當開場，國中就赴台南就學打球的她承認自己客家話「聽得比說得好」，還有特別和媽媽「求救」，惡補幾句客語。

彭俊諺大倫國中畢業後才北上加入南山高中，客家話不成問題，他笑說自己就是「正統客家人」，國中也有許多原住民隊友，樂見這場特別賽事舉行。