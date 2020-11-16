高球名人賽／低於標準桿20桿 球王強森創賽史最低桿紀錄

高爾夫世界排名第一的美國名將強森今天在美國名人賽奪冠，這是他生涯第2座大賽冠軍，而他低於標準桿20桿的268桿成績，也刷新賽史最佳紀錄。

36歲的強森（Dustin Johnson）從小在距離比賽場地奧古斯塔國家高爾夫俱樂部（Augusta National Golf Club）北部僅1小時車程遠的地方長大，他這次在美國名人賽（The Masters）奪冠，是繼2002年美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）後，第一個穿上象徵名人賽冠軍綠夾克的現任球王。

回顧強森拿下大賽冠軍的紀錄，他曾在2016的美國公開賽（US Open）奪冠，這次他在美國名人賽最終輪打出低於標準桿4桿的68桿，繳出4輪總計低於標準桿20 桿的268桿奪冠，以5桿的差距技壓韓國的任成宰（Sungjae Im）和澳洲的史密斯（Cameron Smith）。

強森的成績打破72洞名人賽的紀錄，過去的最佳紀錄是低於標準桿18桿的270桿，那是老虎伍茲於1997年創下，而美國好手史畢斯（Jordan Spieth）曾於2015年追平那項紀錄。

在去年冠軍老虎伍茲為強森穿上高球選手夢寐以求的綠夾克後，強森激動地說：「這真是艱難的1天。」

強森說：「我整天都很緊張，但我感覺自己控制得很好，能在艱難的處境上將球處理好。」

過去強森曾4度以領先者姿態進到大賽的最終輪，但卻沒有任何1次能贏得冠軍。

他說：「不論你多強，要在大賽拿下冠軍永遠是很艱難的。」