高球名人賽／潘政琮拉尾盤奪第7 球王強森穿上綠夾克

第三輪雖沒博蒂進帳，我國旅美高球名將潘政琮名人賽漂亮「拉尾盤」，決賽輪最後3洞連續抓鳥，單輪繳出6鳥、2柏忌，名人賽初體驗以並列第7收尾。

小潘第三輪沒抓下任何博蒂、吞下2柏忌，排名從出發的並列第9小幅下滑到並列15位；今天決賽輪，小潘第2洞就抓下小鳥，第7洞雖吞柏忌，下一洞馬上補回博蒂。

轉場後，小潘第12洞再吞柏忌，但最後5洞猛抓4鳥，單輪68（-4）桿、總成績278（-10）桿升上並列第7。

初體驗創下個人四大賽最佳成績，小潘也開心預告，明年春天和名人賽再見。

美國「世界球王」強森（Dustin Johnson）決賽輪也維持前三輪好成績，單輪68（-4）桿、總桿數268（-20）桿迎接生涯第一座名人賽金盃，穿上冠軍獨有的綠夾克。