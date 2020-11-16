快訊

共軍電戰機頻擾台海 劃設「南海防空識別區」箭在弦上？

台新銀理專盜領近3億 金管會主委震怒：深惡痛絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游泳／不只蝶式很行 王冠閎400自再度超越全國紀錄

中央社 / 台北16日電
王冠閎。 資料照／黃智勇提供
王冠閎。 資料照／黃智勇提供

「台灣蝶王」王冠閎在國際游泳聯盟（ISL）準決賽代表職業隊卡利神鷹隊出賽，今天凌晨在400公尺自由式以3分42秒08，拿下第3，再度改寫個人成績，且二度超越全國紀錄。

王冠閎這次獲得職業隊卡利神鷹隊（Cali Condors）邀請，前往匈牙利布達佩斯參賽，不僅在擅長的男子200公尺短水道蝶式屢次刷新個人最佳成績，在400公尺自由式也有所突破。

王冠閎首度挑戰400公尺自由式，以3分42秒85超越王星皓2018年締造的3分46秒05全國紀錄，今天準決賽再以3分42秒08，再創個人新猷，僅次於美國選手哈斯（Townley Haas）3分41秒35、巴西選手謝佛（Fernando Scheffer）3分41秒40，勇奪第3名。

對於王冠閎再將個人400公尺自由式紀錄往前推進，教練黃智勇賽後表示：「賽前覺得不會差，沒想到會再破。」

王冠閎今年技術、體能與心態都提升不少，看在黃智勇眼裡，也覺得王冠閎越來越成熟。

黃智勇表示，王冠閎現在已較能掌握比賽節奏，隨著不同對手擬定不同策略，即使屢次超越全國紀錄，依舊保持上進心，比賽一結束仍主動和他討論動作。

王冠閎

延伸閱讀

游泳／王冠閎200蝶再締短道新猷 賽季目標提前達成

游泳／王冠閎200蝶短道寫本季次佳 奪ISL第2冠

精英獎／最佳男女運動員競爭激烈 王冠閎、李智凱交鋒

全大運游泳／第一天就破！ 吳浚鋒50蛙改寫全國紀錄

相關新聞

高球名人賽／潘政琮拉尾盤奪第7 球王強森穿上綠夾克

第三輪雖沒博蒂進帳，我國旅美高球名將潘政琮名人賽漂亮「拉尾盤」，決賽輪最後3洞連續抓鳥，單輪繳出6鳥、2柏忌，名人賽初體...

游泳／不只蝶式很行 王冠閎400自再度超越全國紀錄

「台灣蝶王」王冠閎在國際游泳聯盟（ISL）準決賽代表職業隊卡利神鷹隊出賽，今天凌晨在400公尺自由式以3分42秒08，拿...

賽事心得／Challenge Taiwan國際鐵人三項 中年大叔的逆襲

年過40之後，身體常常提醒自己年紀不小了，動不動覺得疲倦，隨便抬個重（輕）物都可能閃到腰，開車往後座拿東西都會閃到肩膀，工作壓力大，沒時間運動都是自己常常掛在嘴邊的藉口，學生時代是很愛運動，常常曬得黑

高球名人賽／低於標準桿20桿 球王強森創賽史最低桿紀錄

高爾夫世界排名第一的美國名將強生今天在美國名人賽奪冠，這是他生涯第2座大賽冠軍，而他低於標準桿20桿的268桿成績，也刷...

高球名人賽／首度參賽即晉級 潘政琮證明自己實力

首度站上美國名人賽舞台，我國旅美高球好手潘政琮昨天第三輪沒博蒂進帳、吞下2柏忌，排名小幅下滑到並列15位，表現雖不如前兩...

網球／ATP年終賽開戰 澤瑞夫陷醜聞風暴

網球年度封關大賽ATP年終賽，台灣時間今天深夜在倫敦點燃戰火，但賽事卻因德國名將澤瑞夫的場外醜聞失焦；被安排第二天賽程出...

企業排球／功課做白工 台電照收勝利

尋求企業排球聯賽連霸的台電女排隊，本周最終戰在李姿瑩全隊最高16分領軍下，以直落3擊敗極速超跑隊，持續維持不敗金身。

IOC主席巴赫訪日 預期將宣示成功舉辦東奧決心

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天搭機抵日訪問，這是繼3月宣布東京奧運與帕運延後一年以來...

企業女壘／嘉南鷹奪冠 MVP邱安汝將榮耀獻給父親

新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍賽第7戰決勝，福添福嘉南鷹隊邱安汝先發5局好投，打線13安攻勢串聯，終場以6比1擊敗新世紀黃...

射箭／東奧國手領銜 寒舍集團至尊盟主賽超車

中華企業射箭聯賽二年「至尊盟主賽」第3戰今天登場，寒舍集團兩位東京奧運國手林佳恩和魏均珩個人賽都射下勝利，率隊基點上以2...

高球名人賽／強森狀態好 盼奪滿貫賽穩坐王位

無人能追上球王的車尾燈，高爾夫球壇大滿貫賽事淪為強森個人秀！現任球王強森在復賽後狀況火燙，8月底在巴克萊巡迴賽血洗對手奪冠，重回球王寶座，至今累計週數已達103，有望超越強敵麥可羅伊的球王週數。強森1

高球／花蓮高農百年校慶暖夀 校友會辦擊準擊遠大賽

為替母校國立花蓮高農百年校慶暖夀，花農校友會今天在校園舉辦一場別開生面的高爾夫「擊準擊遠公益邀請賽」，除了意寓薪火相傳的...

熱門新聞

中職／悍將18人名單已確定 領隊：確實難取捨

日職／背水一戰沒守住 陳偉殷不滿4局挨3轟退場

中職／未滿30歲已五度動刀 張耿豪得知韌帶全斷也傻眼

日職／陳偉殷挨3轟輸掉背水一戰 自責沒幫到羅德

日職／2020年賽季落幕 陳偉殷明年傾向續留日本

NBA／回應「酸」哈沃德 歐尼爾稱很多人認同

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。