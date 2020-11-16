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游泳／不只蝶式很行 王冠閎400自再度超越全國紀錄
「台灣蝶王」王冠閎在國際游泳聯盟（ISL）準決賽代表職業隊卡利神鷹隊出賽，今天凌晨在400公尺自由式以3分42秒08，拿下第3，再度改寫個人成績，且二度超越全國紀錄。
王冠閎這次獲得職業隊卡利神鷹隊（Cali Condors）邀請，前往匈牙利布達佩斯參賽，不僅在擅長的男子200公尺短水道蝶式屢次刷新個人最佳成績，在400公尺自由式也有所突破。
王冠閎首度挑戰400公尺自由式，以3分42秒85超越王星皓2018年締造的3分46秒05全國紀錄，今天準決賽再以3分42秒08，再創個人新猷，僅次於美國選手哈斯（Townley Haas）3分41秒35、巴西選手謝佛（Fernando Scheffer）3分41秒40，勇奪第3名。
對於王冠閎再將個人400公尺自由式紀錄往前推進，教練黃智勇賽後表示：「賽前覺得不會差，沒想到會再破。」
王冠閎今年技術、體能與心態都提升不少，看在黃智勇眼裡，也覺得王冠閎越來越成熟。
黃智勇表示，王冠閎現在已較能掌握比賽節奏，隨著不同對手擬定不同策略，即使屢次超越全國紀錄，依舊保持上進心，比賽一結束仍主動和他討論動作。
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