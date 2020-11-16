快訊

共軍電戰機頻擾台海 劃設「南海防空識別區」箭在弦上？

台新銀理專盜領近3億 金管會主委震怒：深惡痛絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／Challenge Taiwan國際鐵人三項 中年大叔的逆襲

運動筆記 / Kris Huang

年過40之後，身體常常提醒自己年紀不小了，動不動覺得疲倦，隨便抬個重（輕）物都可能閃到腰，開車往後座拿東西都會閃到肩膀，工作壓力大，沒時間運動都是自己常常掛在嘴邊的藉口，學生時代是很愛運動，常常曬得黑黑的，上班十幾年下來運動時間大幅減少，變成了白面書生，偶然的機會朋友推坑三鐵（結果他竟然最後沒參加？？），原訂四月的賽事因為疫情延到了十月，當然是不可能一路練下來，放鬆到七八月驚覺事情大條，開始周間3天訓練外加週末1天，體重減了5-6公斤，飲食也做了調整，澱粉減半，不喝（盡量）含糖飲料，多吃蛋白含量高的食物，體態的確明顯不同。

話說這次賽事，活水湖是台灣三鐵賽事首選，雖是開放水域，但畢竟是個湖，跟海還是有差，難度沒那麼高，湖水還算乾淨，喝幾口無妨，由於從沒游過開放水域，剛開始確實有點慌，湖底有海藻跟魚群，但沒心情欣賞，加上沒辦法游直線又有側流，所以S型多花了很多距離，採取自由式游一段換蛙式修正方向，手錶最終顯示游了1.73k(實際沒游歪的話是1.5k), 花了41m40s，理想跟現實總是落差很大。

轉換區由於同事經驗分享，所以腦海中都模擬過怎麼換裝備，一包一包裝好，避免遺漏，同時也沒在拼名次，所以也順便吃補給小休息，進入騎車的確是門外漢，為了這次賽事才買公路車，練習又少，也都只在河濱練習，從沒騎過有坡度變化的路線，對於何時換檔抓不准，想跟車也跟不太上，就照練習盡量維持在27-28km/h，每10k吃一包補給，每5k喝1-2口BCAA飲品，順順完成，花費1h27m46s。

跑步本來就是比較不擔心的項目，畢竟幾年前也跑過馬拉松，但騎完車後立刻跑步的感覺，真的跟想像不一樣，大腿吃力程度像綁著鉛塊，也因為騎車的時速很快，轉換到跑步，對於速度的感覺會誤判，前兩k覺得跑超慢，但看手錶其實是5：15的速度，還以為gps壞了，之後一路維持在5-6分速，怕抽筋就在補給站吃鹽錠，沒想到終點前3k大腿股四頭肌開始有抽筋感，跟第一次參加馬拉松的感覺很像，心想不會吧，當下立刻決定停下來幾秒鐘拉筋一下，等到真的抽筋再拉就來不及了，果然正確決定，讓我在最後幾百公尺可以衝刺過終點，I made it!!意外收穫總排51/591，不過因為是挑戰組啦，厲害的都在競賽組！這場大叔對年齡的逆襲，休息後再出發！

相關新聞

高球名人賽／潘政琮拉尾盤奪第7 球王強森穿上綠夾克

第三輪雖沒博蒂進帳，我國旅美高球名將潘政琮名人賽漂亮「拉尾盤」，決賽輪最後3洞連續抓鳥，單輪繳出6鳥、2柏忌，名人賽初體...

游泳／不只蝶式很行 王冠閎400自再度超越全國紀錄

「台灣蝶王」王冠閎在國際游泳聯盟（ISL）準決賽代表職業隊卡利神鷹隊出賽，今天凌晨在400公尺自由式以3分42秒08，拿...

賽事心得／Challenge Taiwan國際鐵人三項 中年大叔的逆襲

年過40之後，身體常常提醒自己年紀不小了，動不動覺得疲倦，隨便抬個重（輕）物都可能閃到腰，開車往後座拿東西都會閃到肩膀，工作壓力大，沒時間運動都是自己常常掛在嘴邊的藉口，學生時代是很愛運動，常常曬得黑

高球名人賽／低於標準桿20桿 球王強森創賽史最低桿紀錄

高爾夫世界排名第一的美國名將強生今天在美國名人賽奪冠，這是他生涯第2座大賽冠軍，而他低於標準桿20桿的268桿成績，也刷...

高球名人賽／首度參賽即晉級 潘政琮證明自己實力

首度站上美國名人賽舞台，我國旅美高球好手潘政琮昨天第三輪沒博蒂進帳、吞下2柏忌，排名小幅下滑到並列15位，表現雖不如前兩...

網球／ATP年終賽開戰 澤瑞夫陷醜聞風暴

網球年度封關大賽ATP年終賽，台灣時間今天深夜在倫敦點燃戰火，但賽事卻因德國名將澤瑞夫的場外醜聞失焦；被安排第二天賽程出...

企業排球／功課做白工 台電照收勝利

尋求企業排球聯賽連霸的台電女排隊，本周最終戰在李姿瑩全隊最高16分領軍下，以直落3擊敗極速超跑隊，持續維持不敗金身。

IOC主席巴赫訪日 預期將宣示成功舉辦東奧決心

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天搭機抵日訪問，這是繼3月宣布東京奧運與帕運延後一年以來...

企業女壘／嘉南鷹奪冠 MVP邱安汝將榮耀獻給父親

新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍賽第7戰決勝，福添福嘉南鷹隊邱安汝先發5局好投，打線13安攻勢串聯，終場以6比1擊敗新世紀黃...

射箭／東奧國手領銜 寒舍集團至尊盟主賽超車

中華企業射箭聯賽二年「至尊盟主賽」第3戰今天登場，寒舍集團兩位東京奧運國手林佳恩和魏均珩個人賽都射下勝利，率隊基點上以2...

高球名人賽／強森狀態好 盼奪滿貫賽穩坐王位

無人能追上球王的車尾燈，高爾夫球壇大滿貫賽事淪為強森個人秀！現任球王強森在復賽後狀況火燙，8月底在巴克萊巡迴賽血洗對手奪冠，重回球王寶座，至今累計週數已達103，有望超越強敵麥可羅伊的球王週數。強森1

高球／花蓮高農百年校慶暖夀 校友會辦擊準擊遠大賽

為替母校國立花蓮高農百年校慶暖夀，花農校友會今天在校園舉辦一場別開生面的高爾夫「擊準擊遠公益邀請賽」，除了意寓薪火相傳的...

熱門新聞

中職／悍將18人名單已確定 領隊：確實難取捨

日職／背水一戰沒守住 陳偉殷不滿4局挨3轟退場

中職／未滿30歲已五度動刀 張耿豪得知韌帶全斷也傻眼

日職／陳偉殷挨3轟輸掉背水一戰 自責沒幫到羅德

日職／2020年賽季落幕 陳偉殷明年傾向續留日本

NBA／回應「酸」哈沃德 歐尼爾稱很多人認同

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。