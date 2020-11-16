賽事心得／Challenge Taiwan國際鐵人三項 中年大叔的逆襲

年過40之後，身體常常提醒自己年紀不小了，動不動覺得疲倦，隨便抬個重（輕）物都可能閃到腰，開車往後座拿東西都會閃到肩膀，工作壓力大，沒時間運動都是自己常常掛在嘴邊的藉口，學生時代是很愛運動，常常曬得黑黑的，上班十幾年下來運動時間大幅減少，變成了白面書生，偶然的機會朋友推坑三鐵（結果他竟然最後沒參加？？），原訂四月的賽事因為疫情延到了十月，當然是不可能一路練下來，放鬆到七八月驚覺事情大條，開始周間3天訓練外加週末1天，體重減了5-6公斤，飲食也做了調整，澱粉減半，不喝（盡量）含糖飲料，多吃蛋白含量高的食物，體態的確明顯不同。

話說這次賽事，活水湖是台灣三鐵賽事首選，雖是開放水域，但畢竟是個湖，跟海還是有差，難度沒那麼高，湖水還算乾淨，喝幾口無妨，由於從沒游過開放水域，剛開始確實有點慌，湖底有海藻跟魚群，但沒心情欣賞，加上沒辦法游直線又有側流，所以S型多花了很多距離，採取自由式游一段換蛙式修正方向，手錶最終顯示游了1.73k(實際沒游歪的話是1.5k), 花了41m40s，理想跟現實總是落差很大。

轉換區由於同事經驗分享，所以腦海中都模擬過怎麼換裝備，一包一包裝好，避免遺漏，同時也沒在拼名次，所以也順便吃補給小休息，進入騎車的確是門外漢，為了這次賽事才買公路車，練習又少，也都只在河濱練習，從沒騎過有坡度變化的路線，對於何時換檔抓不准，想跟車也跟不太上，就照練習盡量維持在27-28km/h，每10k吃一包補給，每5k喝1-2口BCAA飲品，順順完成，花費1h27m46s。

跑步本來就是比較不擔心的項目，畢竟幾年前也跑過馬拉松，但騎完車後立刻跑步的感覺，真的跟想像不一樣，大腿吃力程度像綁著鉛塊，也因為騎車的時速很快，轉換到跑步，對於速度的感覺會誤判，前兩k覺得跑超慢，但看手錶其實是5：15的速度，還以為gps壞了，之後一路維持在5-6分速，怕抽筋就在補給站吃鹽錠，沒想到終點前3k大腿股四頭肌開始有抽筋感，跟第一次參加馬拉松的感覺很像，心想不會吧，當下立刻決定停下來幾秒鐘拉筋一下，等到真的抽筋再拉就來不及了，果然正確決定，讓我在最後幾百公尺可以衝刺過終點，I made it!!意外收穫總排51/591，不過因為是挑戰組啦，厲害的都在競賽組！這場大叔對年齡的逆襲，休息後再出發！