賽車／韓密爾頓7度奪F1世界冠軍 追平車神舒馬赫

英國車手韓密爾頓（Lewis Hamilton）今天贏得一級方程式賽車（F1）土耳其大獎賽，確定奪下生涯第7座F1世界冠軍，追平德國「車神」舒馬赫（Michael Schumacher）的紀錄。

F1賽車今年只剩巴林、薩基爾及阿布達比3場大獎賽。韓密爾頓在拿下最新一冠後，年度積分為307分，確定登上世界冠軍寶座。

韓密爾頓的賓士車隊隊友兼唯一競爭對手波塔斯（Valtteri Bottas）在此站比賽後，年度積分以197分排名第二，他即便剩下3場大獎賽都奪冠，也無法超越韓密爾頓的年度積分。

今年35歲的韓密爾頓於2008年拿下首座F1世界冠軍。他還創下多項空前紀錄，包括最多分站冠軍（94座）、最多次搶得桿位（97次）及最常登上頒獎台（163次）等。

賽點車隊車手培瑞斯（Sergio Perez）今天排名第2，法拉利車隊車手維泰爾（Sebastian Vettel）名列第3。波塔斯位居第14名。