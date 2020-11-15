網球／ATP年終賽開戰 澤瑞夫陷醜聞風暴

網球年度封關大賽ATP年終賽，台灣時間今天深夜在倫敦點燃戰火，但賽事卻因德國名將澤瑞夫的場外醜聞失焦；被安排第二天賽程出賽的澤瑞夫否認前女友的所有施暴指控，且為私生活搶走賽事關注道歉。

ATP年終賽只有年度積分前8的選手能與會，包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇、「西班牙蠻牛」納達爾和今年美網奪冠的奧地利名將汀恩都齊聚倫敦O2體育館，不過澤瑞夫延燒的醜聞，成「閉門」舉行的年終賽另個話題。

23歲的澤瑞夫上月底遭前女友莎瑞波娃指控，從去年開始，超過一年的時間澤瑞夫對自己精神和身體暴力相向；澤瑞夫曾透過社群平台否認指控，上周巴黎名人賽也再次喊莎瑞波娃發言並非屬實。

ATP年終賽和約克維奇、梅德維夫及阿根廷「小巨人」舒沃茲曼同組的澤瑞夫，開賽前又被問到場外醜聞，他重申前女友的說法沒有根據也非事實，「我們有自己的高低起伏，但被公開描述的我們關係並不屬實，那不是我，不是我父母養育我的方式，那不僅是對我個人那麼簡單。」

職業網球聯合會（ATP）已針對這起事件發表聲明，表明譴責任何指控，接續將視調查和審查結果再決定下一步，但在調查結果出爐前不會進一步評論。

澤瑞夫表示，不實指控可能影響球場讓他感到難過，「我要為這件事轉移了這項運動的焦點表達真摯歉意。」