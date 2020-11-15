企業排球／功課做白工 台電照收勝利

尋求企業排球聯賽連霸的台電女排隊，本周最終戰在李姿瑩全隊最高16分領軍下，以直落3擊敗極速超跑隊，持續維持不敗金身。

台電女排執行教練王前鑌表示，從上星期開始，隊上有針對急速超跑洋將塞爾維亞新血希羅薇琪（Aleksandra Cirovic）的習性做戰術調整，但這兩天因為希羅薇琪身體不適，改由林書荷舉球，球隊花了點時間適應節奏。

王前鑌說：「昨天下場打後，選手有抓到節奏，打得比較輕鬆，但今天林書荷頻頻發小球，我們接球品質不是很理想，只能針對修正球去打，打到最後才比較有信心去突破。」

有洋將坐鎮的台北鯨華隊，今天和愛山林拚戰4局才勝出，台北鯨華隊長蕭湘凌說：「這兩天我們的失誤滿高的，所以在對手領先的時候，比較沒有辦法把分數拉近，第三局我們在發球跟攔網失誤比較多，教練也說我們單局失誤就有8分。」

蕭湘凌補充說，中場調整過後，團隊靠著必勝的決心與團隊默契，很開心收下最終勝利。