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IOC主席巴赫訪日 預期將宣示成功舉辦東奧決心
國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天搭機抵日訪問，這是繼3月宣布東京奧運與帕運延後一年以來再度訪日，預料將對外宣示成功舉辦大會的決心。
日本每日新聞報導，巴赫預計16日上午跟菅義偉會談，兩人應會再度確認以明年夏天舉辦東京奧運與帕運作為目標，強化彼此合作。
巴赫9月下旬曾跟剛接任首相的菅義偉電話協議，確認雙方就東奧與帕運明年如期舉辦進行合作。
巴赫此行訪日預計待到18日，16日上午與菅義偉會談後，下午將與東京都知事小池百合子會談，之後將與東京奧運與帕運組織委員會主席森喜朗共同舉行記者會，預料將對外宣示成功舉辦大會的決心。
他17日將前往東京都內的選手村及主場館國立競技場視察，並跟運動選手進行交流。
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