射箭／東奧國手領銜 寒舍集團至尊盟主賽超車

中華企業射箭聯賽二年「至尊盟主賽」第3戰今天登場，寒舍集團兩位東京奧運國手林佳恩和魏均珩個人賽都射下勝利，率隊基點上以23：17擊敗協會青年隊，在5戰3勝制的賽程取得2勝1敗的「聽牌」優勢，最快21日的第4戰就能迎接連霸。

在國立體育大學射箭場進行的至尊盟主賽第三戰，出場順序是由協會青年隊決定，比賽採積點制，由在5點比賽總積點領先的隊伍獲勝；第一點由女子團體賽打頭陣，寒舍集團林佳恩／蔡佩綺／高佳萍以6：2打敗協會青年隊隋昀瑾／張庭瑜／田文慈，取得5：2領先（團體賽積點上限以5分計）。

第2點協會青年隊選擇男子團體蔡薰毅／蔡明修／吳昱明迎敵，和寒舍集團魏均珩／邱顯傑／余冠燐對決，協會青年隊在「加射」後驚險獲勝，將積分追成7：9。

接著登場的混雙之戰，協會青年隊改由女將施孟君，和昨天第2戰混雙搭隋昀瑾以5：3獲勝的蔡明修聯手，對手一樣是寒舍集團蔡佩綺／余冠燐，結果協會青年隊以6：2再勝，積點12：11（團體賽積點上限以5分計）後來居上。

一如賽前所料，協會青年隊把昨天帶給小將重傷害的女單、男單排在最後兩點，女單改由隋昀瑾迎敵，男單則由吳昱明掛帥，挑戰寒舍「一姐」林佳恩和「一哥」魏均珩。

第4點女子個人賽，第2時以6：0完封對手的寒舍集團林佳恩，今天一度被風所困遇亂流，第一趟和第二趟各出現一枝6分箭和7分箭，以0：4落後，但林佳恩接續演出超級逆轉，先將積分扳平到5：5，「加射」中再送出10分箭，單日貢獻2點勝利，雙方積分也戰成17：17平手。

最後一點男子個人賽，寒舍集團魏均珩速戰速決，以6：0大勝協會青年隊吳昱明，連兩天的個人賽都寫下「完封」勝利，率寒舍集團隊以23：17拿下第3戰勝利，在第1戰落敗後連趕2勝。

單日貢獻兩點勝利的林佳恩提到，今天風勢又亂又大，「但有了昨天的經驗，賽前大家的共識是，風不可控，我們能掌控的，就是把自己的動作作好，至於分數就順其自然，很開心今天我隊的狀況都比昨天來得好。」

一度以0：4落後，林佳恩說沒有太多想法，「賽前教練提醒我們要相信自己的直覺，雖然有兩箭被風吹走只得6分和7分，但這幾箭讓我更知道如何在這種場地和環境中自控，隊友和教練的加油聲也給了我很大的動力。」

至尊盟主賽由1：0領先變成1：2落後，協會青年隊教練林芳瑜苦笑說：「風這麼大又亂的狀況下，經驗很重要，而我隊最缺的就是經驗，老實說，每位選手上場後會怎樣我們也沒把握，但這絕對是很棒的磨鍊機會。」