高球名人賽／強森狀態好 盼奪滿貫賽穩坐王位

無人能追上球王的車尾燈，高爾夫球壇大滿貫賽事淪為強森個人秀！現任球王強森在復賽後狀況火燙，8月底在巴克萊巡迴賽血洗對手奪冠，重回球王寶座，至今累計週數已達103，有望超越強敵麥可羅伊的球王週數。強森15日於四大滿貫賽之一的名人賽拉開大幅度領先，目前以總桿數負16的佳績領跑，最快16日收下生涯第二座大滿貫，把球王寶座坐更穩。

名人賽相當關鍵

高爾夫球壇即將邁入精彩的四大滿貫賽末週，因應疫情而延賽到11月開打的名人賽（Master Tournament）成為今年底最後一戰大滿貫賽，百分等級的賽事決定著高球壇的球王寶座所屬，目前世界排名來看，世界第2的西班牙小將朗姆緊咬著美國球王強森，雙方賽事均分差僅約0.3分，只要一場大滿貫賽的名次優劣就可能排名互換。

然而，球王強森復賽後狀態實在太出色，根據《ESPN》報導，「勤能補拙」的朗姆靠著打很多比賽換來的積分緊咬球王，但強森在正舉行當中的名人賽（大滿貫賽之一），展現出宰制級的成績。強森前3輪打完，以總桿數200桿，低於標準桿「多達」16桿的成績領跑。

並列第二的3人包含韓國選手任成宰、安瑟爾、史密斯等選手，都只繳出低於標準桿12桿的成績，更不用說對球王寶座虎視眈眈的朗姆，這位年輕選手僅以負9桿名列第7，只要最終輪強森不出意外，大概率能抱走名人賽冠軍，拿到個人生涯第2座大滿貫賽冠軍，去年強森很可惜位居次席，些微差距輸給傳奇選手「老虎」伍茲。

強森盼奪生涯第二冠

強森的驚人表現獲得其餘高手的敬意，暫居次席的墨西哥好手安瑟爾15日打完第3輪表示，對強森的成績不感到驚訝，他說：「強森這樣的好手經驗豐富，他多次打過滿貫賽的最終日（意即成績都在奪冠名單內），更是當今球王，只要他保持水準，根本追不上他。」

但《ESPN》也提到，強森最終決戰日過往表現都不甚理想，這位累計球王週數達到103週的好手，生涯只在2016年的美國公開賽奪冠，說明強森更多是靠著穩定表現，而非拿冠軍「常客」，近2年在大滿貫賽留下3次第二名（或並列第二）的紀錄，16日能否穩定收下名人賽冠軍，將是強森能否追上名將麥可羅伊球王週數（106週）的關鍵。

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