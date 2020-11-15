企業女壘／嘉南鷹奪冠 MVP邱安汝將榮耀獻給父親
新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍賽第7戰決勝，福添福嘉南鷹隊邱安汝先發5局好投，打線13安攻勢串聯，終場以6比1擊敗新世紀黃蜂隊，睽違3年重返榮耀、拿下隊史第3冠。
2020年新力旺企業女子壘球聯賽7戰4勝制總冠軍賽在青年公園棒球場舉行，今天賽前福添福嘉南鷹與新世紀黃蜂隊各拿3勝，福添福嘉南鷹隊今天派出邱安汝先發，首局雖被林鳳珍敲出陽春砲，但沒有擴大失分、比賽後半段越投越穩。
邱安汝總計投5局被敲2支安打，投出3次保送、2次三振，失掉1分責失分，柯夏愛後援投2局僅被敲出1支安打、無失分，替球隊守住勝利。
福添福嘉南鷹打線發揮，首局靠著接連5支安打攻下3分，4局楊依婷敲出二壘打開啟攻勢，再靠著張嘉芸、李思詩、林志霙接連安打，再添3分保險分，繼2017年後、睽違3年再順利拋下封后彩帶。
福添福嘉南鷹隊總教練曾信彰難掩激動情緒表示，此次奪冠比前2次拿下冠軍還感動，「年輕球員慢慢銜接上來，心態上也更成熟，可以適應高張力比賽」。
邱安汝好投率隊奪冠、拿下賽會MVP，邱安汝激動流淚、將冠軍獻給天上的父親，「他去年過世，從小到大任何比賽他都會到場幫我加油，相信他一定也在天上守護著我」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言