高球／花蓮高農百年校慶暖夀 校友會辦擊準擊遠大賽

為替母校國立花蓮高農百年校慶暖夀，花農校友會今天在校園舉辦一場別開生面的高爾夫「擊準擊遠公益邀請賽」，除了意寓薪火相傳的校友與在校生攜手合作外，並吸引優秀高球基層幼苗及企業人士共同參與競技，場面盛大熱鬧，把花農妝點成一座彩旗飛揚且充滿活力的高爾夫城。

花農校友會理事長包念華指出，花農明年4月17日將舉行建校百年校慶，為了替母校百歲暖夀並呼籲校友屆時返校同慶，以兼具傳承與扎根為訴求辦理這項賽會，希望讓這所全台夀命最長的高級農業職業學校繼續發光發熱，為國培養更多人才，「透過這項活動，通知旅居全台各地的花農校友了解明年是母校百年夀誕，踴躍返校祝夀，並為花蓮縣長徐榛蔚致力高球基層扎根計劃添柴加火，略盡棉薄之力。」

花農校長梁宇承也對校友會登高一呼，以實際行動回饋母校表達感謝。

包念華同時也是熱心高球、事業有成的傑出花農校友，曾任花蓮女子高爾夫隊隊長、花蓮原住民高球隊隊長，不但球技了得，也長期投入高球基層扎根活動，是花蓮橫跨商界與高球的雙棲名人。她並在這項賽事與在校生粘靖旋搭檔，獲傳承組第三名，校友會總幹事黃駿緯與鄒嘉晉連手獲第七。

在花蓮縣高爾夫委員會規劃及籌辦下，國立花蓮高農百年校慶全國高爾夫擊準、擊遠公益邀請賽共分三組競技，賽事趣味橫生，各有特色，完全體現花農校友會對高球運動的用心與對母校的報答之恩。包括國高中及小學生參賽、肩負基層扎根使命的社團組，由校友與在校生共同組隊的傳承組，以及招募社會資源投入扎根活動的公益組等三組。活動募款均贈予失親兒基金會、家扶基金會、善牧兒童之家等單位。

花蓮縣高爾夫委員會總幹事、東華大學體育運動系教授楊昌斌表示，比賽共分開球、切桿及推桿等三大項，其中以公益組切球飛躍學校著名的地標「夢幻湖」最有創意，引來最多球迷歡呼。「當球躍過湖心直抵彼岸，代表參與公益的熱心人士事業順利，一飛沖天，從此美夢成真，鵬程萬里。」

比賽共吸引全縣高球幼苗75人參加，各組冠軍為：傳承組：高勝海、孫柏逸（花農）。社團國、高男組：吳明軒（平和國中），國、高女組：陳恩（平和國中），國小高男組：林璽恩（海星小學），國小高女組：楊喻棠（海星小學），國小中男組：陳秉岳（海星小學），國小中女組：林秉蘿（大進小學），國小低男組：黃忠炫（鑄強小學），國小低女組：楊喻丞（海星小學）。