高球名人賽／第三輪無博蒂 潘政琮並列15位

首度站上美國名人賽舞台，我國旅美高球名將潘政琮前兩輪都繳出低於標準桿成績，順利晉級，但今天第三輪沒博蒂進帳、吞下2柏忌，排名小幅下滑到並列15位。

小潘昨天第二輪繳出3鳥射、鷹無柏忌的完美表現，不過受奧古斯塔球場天色不佳有2洞未完成，兩天結束暫時並列第9名。

今天繼續進行賽程，小潘第二輪最後2洞都「保帕」，進入第三輪的前13洞也都持平演出，第14洞吞下柏忌，最後的18洞再吞柏忌，單輪74（+2）桿、累積210（-6）桿並列15位。

潘政琮沙坑救球。 美聯社

「能打周末賽程當然非常開心，尤其第一次打名人賽。」小潘表示，過去兩年參加四大賽的成績不是太理想，這周有好的開始，今天排在後面幾組出發，「對我來講，是個證明自己的機會。」

小潘提到，今天開球狀況較多，推桿表現不錯但球運差一點，好幾洞都滑洞而出，「有時高球就是這樣，今天都沒打博蒂，所以最後一洞才決定說衝一下，也只差一、兩碼，很不順利的掉到沙坑，也沒救到，滿可惜的，但明天仍會照著自己的想法打。」

美國名將強森（Dustin Johnson）今天繳出5鳥、1鷹、無柏忌的完美演出，暫以200（-16）桿成績獨居領先；尋求衛冕的「老虎」伍茲（Tiger Woods）今天成績平標準桿，落後強森11桿，暫並列第20位。