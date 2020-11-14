桌球／樊振東一日兩勝我國好手 林昀儒八強止步

我國桌球小將林昀儒今天在男子世界盃桌球賽八強遭遇中國大陸球王樊振東，去年兩人曾在世界盃四強賽交鋒，並由樊振東以直落四勝出，儘管今天林昀儒從樊振東手中搶下兩局，但仍是以2：4敗下陣來，無緣改寫去年創下的我國男子最佳成績。

林昀儒在今天下午的16強賽中遭遇德國選手法蘭西斯卡（Patrick Franziska）以4：2勝出，而他八強賽的對手正是在16強賽擊敗我國老將莊智淵的樊振東，兩人生涯曾五度交手，樊振東保有4勝優勢，而林昀儒唯一拿下的一勝則是在去年T2桌球鑽石賽馬來西亞站。

今天雙方再度碰頭，林昀儒雖然在首局先搶下局點，但卻被樊振東化解後反以12：10先下一城，第二局林昀儒再先取得兩個局點，這次他未再讓機會溜走以11：9扳平。

第三、四局賽況呈現一面倒，樊振東以11：2、11：5連下兩局後以3：1搶先聽牌，儘管林昀儒在第五局以11：7追回一局，但樊振東再以11：5成功關門，拿下四強賽門票。

在樊振東晉級四強後，這次男子世界盃的四強已有三席出爐，包括將在四強交鋒的日本張本智和和前大陸球王馬龍，而樊振東的對手將是南韓內戰張宇鎮、鄭榮植之戰的勝者，