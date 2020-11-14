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身體素養論壇 台師大老中青三代教授座談分享

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
參與教育部體育署健體領綱推動及身體素養論壇的教授群會前大合照。圖／台師大提供
參與教育部體育署健體領綱推動及身體素養論壇的教授群會前大合照。圖／台師大提供

教育部體育署健體領綱推動及身體素養論壇，今天在國立台灣師範大學校本部登場，論壇特別安排台師大的老中青三代教授許義雄、鄭志富、程瑞福與陳信亨參與座談會，由中生代的鄭志富教授出任主持人，分享課程變革下的體育轉向「素養導向教學」。

「身體素養」是目前國際最夯的體育名詞，當一個人從事身體活動時，他的情緒、肉體與精神都會涉入，反映在個人的思考、反應與行動方式中，也牽涉到能否從過程中獲得樂趣、自信且主動參與，不論年紀長幼、能力強弱與能力高低都能一體適用。

最年輕的助理教授陳信亨表示，以往的體育教學著重帶得走的能力，就是以技能為主，現在是注重整合性的表現，從受過身體教育的人邁向具備身體素養的個體，強調身心不可分割的「一元論」；只是在評量上容易發生分歧，以往是以客觀的測驗方式比出高低，但在差異化教學中，要偏重於自己與自己的比較。

代表中生代的程瑞福對於體育素養重點是，學習動機與不同階段的教學方式，體育教學是否必須標準化，也有決定性的影響，關鍵在於讓學生自覺有感，才能達到最終目標。

台師大名譽教授許義雄表示，體育課程以素養為導向，除了身體成長與發展之外，更應該重視身體的涵養，包括「德、智、體」齊備與身心靈並修，實現身心一元的整體理想。

許義雄也歸納在會場進行國小、中學、大學到專業運動員的老師分組討論，有關學校體育促進終生運動參與的可能性策略，小學強調的是「幸福感」，中學想要「有感」，大學則要扭轉學生知多少做的現象，各組一致的結論就是「讓學生有快樂的幸福感」，也就是學習動機的來源。

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